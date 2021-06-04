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"Выжечь!": Кравчук рассказал, как можно решить проблему Донбасса

"Выжечь!": Кравчук рассказал, как можно решить проблему Донбасса
Обновлено 20:01 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Первый президент Украины и глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук рассказал, как можно решить проблему с Донбассом. 

Об этом он рассказал в эфире "Украина 24". 

По его словам, если бы все парламентские фракции стремились к возвращению оккупированных территорий, то в этом вопросе не было такого количества проблем.

"А мы сегодня как лебедь, рак и щука, в парламенте говорят необоснованные вещи, которые граничат с предательством Украины", - отметил он. 

Среди таких "предателей" он выделил партию ОПЗЖ, представители которой "ездят в Москву консультироваться с Путиным", а потом строят "российскую Украину". 

"Нужно выжечь это из Украины, выжечь, и тогда, когда у нас не будет таких проблем, я думаю, все вопросы будут решаться быстро и организованно", - сказал Кравчук. 

Как сообщалось ранее, 2 июня президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об активизации процесса мирного урегулирования ситуации в Донецкой и Луганской областях. 

Больше о том, почему эти инициативы появились именно сейчас, "Телеграфу" рассказали экс-постпред президента Украины в АР Крым Борис Бабин и эксперт Центра противодействия информационным агрессиям "AM&PM" Александр Курбан.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
Просмотры: 1,344

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Верховная Рада, Леонид Кравчук, Донбасс, ОПЗЖ.
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