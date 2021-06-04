"Выжечь!": Кравчук рассказал, как можно решить проблему Донбасса

Первый президент Украины и глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук рассказал, как можно решить проблему с Донбассом.

Об этом он рассказал в эфире "Украина 24".

По его словам, если бы все парламентские фракции стремились к возвращению оккупированных территорий, то в этом вопросе не было такого количества проблем.

"А мы сегодня как лебедь, рак и щука, в парламенте говорят необоснованные вещи, которые граничат с предательством Украины", - отметил он.

Среди таких "предателей" он выделил партию ОПЗЖ, представители которой "ездят в Москву консультироваться с Путиным", а потом строят "российскую Украину".

"Нужно выжечь это из Украины, выжечь, и тогда, когда у нас не будет таких проблем, я думаю, все вопросы будут решаться быстро и организованно", - сказал Кравчук.

Как сообщалось ранее, 2 июня президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об активизации процесса мирного урегулирования ситуации в Донецкой и Луганской областях.

Больше о том, почему эти инициативы появились именно сейчас, "Телеграфу" рассказали экс-постпред президента Украины в АР Крым Борис Бабин и эксперт Центра противодействия информационным агрессиям "AM&PM" Александр Курбан.