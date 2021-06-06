Кравчук вспомнил о "раковой опухоли", говоря о Донбассе (видео)

Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук, говоря о проблеме оккупированных территорий упомянул о словах Олеся Гончара, который сравнил Донбасс с "раковой опухолью".

Об этом он рассказал журналистке Янине Соколовой.

"Если Украина, он пишет, хочет развиваться, как свободное государство, то она должна отрезать раковую опухоль под названием Донбасс. Я подумал, ведь не было же тогда войны. А человек, как и полагается талантливым, гениальным, я бы сказал, людям, уже тогда понимал, что будут проблемы с Донбассом", - сказал Кравчук.

Он добавил, что если бы власть поняла это ранее, то, возможно, Украина бы строила другую политику.

Вместе с тем, Кравчук уточнил, что сегодня Украине нужны "люди Донбасса".

Как сообщалось ранее, Кравчук заявил, что Александру Лукашенко рано или поздно придется ответить за все содеянное.