Кравчук вспомнил о "раковой опухоли", говоря о Донбассе (видео)

Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук, говоря о проблеме оккупированных территорий упомянул о словах Олеся Гончара, который сравнил Донбасс с "раковой опухолью".
Об этом он рассказал журналистке Янине Соколовой.
"Если Украина, он пишет, хочет развиваться, как свободное государство, то она должна отрезать раковую опухоль под названием Донбасс. Я подумал, ведь не было же тогда войны. А человек, как и полагается талантливым, гениальным, я бы сказал, людям, уже тогда понимал, что будут проблемы с Донбассом", - сказал Кравчук.
Он добавил, что если бы власть поняла это ранее, то, возможно, Украина бы строила другую политику.
Вместе с тем, Кравчук уточнил, что сегодня Украине нужны "люди Донбасса".
Как сообщалось ранее, Кравчук заявил, что Александру Лукашенко рано или поздно придется ответить за все содеянное.