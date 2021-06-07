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Зеленский расстроен решением Байдена по "Северному потоку-2": о чем президент Украины говорил в интервью Axios

Зеленский расстроен решением Байдена по "Северному потоку-2": о чем президент Украины говорил в интервью Axios
Обновлено 12:32 Сегодня Телеграф

Решение администрации президента США Байдена снять санкции с компании, занимающейся строительством "Северного Потока-2" ставит под угрозу безопасность и независимость Украины. Владимир Зеленский обратился с предложением лично встретиться с президентом Байденом до проведения саммита с Владимиром Путиным в Женеве.

Интернет-издание Axios провело часовое интервью с Владимиром Зеленским. Результаты беседы представлены в статье, с переводом которой предлагает ознакомиться "Телеграф".

Президент Украины Владимир Зеленский говорит, что узнал через прессу, а не через специальное прямое сообщение, о том, что президент Байден решил прекратить попытки блокировать строительство российского трубопровода, который Украина рассматривает как серьезную угрозу национальной безопасности.

Источник новости: Зеленский использовал часовое интервью с Axios через Zoom в пятницу, чтобы уговорить Байдена встретиться с ним лицом к лицу до саммита с президентом России Владимиром Путиным 16 июня. Владимир Зеленский предложив встретится с ним "в любой момент и в любой точке планеты".

  • Лидер воюющей страны рассказал о кампании Путина по психологическому давлению; его собственный гнев, переросший в разочарование в отношении США; и о своей надежде на то, что Байден, которого он сравнивает с великим баскетболистом Майклом Джорданом, все еще сможет перехитрить Россию и спасти Украину.

Почему это важно: В настоящее время российский газ идет через Украину в Европу. "Северный поток - 2", газопровод из России в Германию, позволит России обойти и изолировать Украину. Зеленский заявил, что США - единственная сила, способная остановить Россию.

  • "Это оружие, настоящее оружие ... в руках Российской Федерации", - сказал он. "Не очень понятно ... что пули к этому оружию могут быть предоставлены такой великой страной, как Соединенные Штаты".
  • Путин уже обладает дополнительными рычагами влияния на Украину. Президент России заявил в пятницу, что Украина должна проявить добрую волю, если она все еще хочет, чтобы российский газ проходил через нее.

Что они говорят: "Госдепартамент регулярно взаимодействовал с украинскими официальными лицами по поводу "Северного потока-2". Перед передачей последнего отчета Конгрессу Госдепартамент уведомил посла Украины в Вашингтоне и высокопоставленных должностных лиц в Киеве, включая главу офиса президента, о содержании отчета", - сообщил интернет-изданию Axios представитель Белого дома. 

  • "Администрация намерена продолжать консультации с Украиной, поскольку мы оказываем давление на Германию с целью устранения рисков, которые "Северный поток - 2" представляет для Украины и европейской энергетической безопасности. Мы также приветствуем прямое взаимодействие Украины с правительством Германии по поводу вопросов, вызывающих обеспокоенность".
  • "Когда президент Байден встретится с президентом Путиным в Женеве, он будет отстаивать суверенитет и территориальную целостность Украины, как он это делал в обоих своих предыдущих обращениях к президенту Путину".
  • Источник в администрации сообщил, что Белый дом рассматривал возможность приглашения Зеленского в Вашингтон перед саммитом Байдена с Путиным, но отказался от этого после решения Зеленского сменить руководство государственной энергетической компании "Нафтогаз". Этот шаг вызвал обеспокоенность в администрации Байдена, как шаг ослабления борьбы с коррупцией.

Ситуация в данный момент: Путин объявил в пятницу, что первая из двух ниток трубопровода завершена, и сказал, что энергетический гигант "Газпром" "готов начать заполнение Северного потока-2 газом".

  • Белый дом назвал трубопровод "кремлевским геополитическим проектом, который угрожает европейской энергетической безопасности". Но Байден, тем не менее, отказался от санкций США в отношении компании, работающей над завершением строительства трубопровода.
  • Зеленский сказал, что перестал гневаться и теперь описывает свои чувства как разочарование.

За кулисами: Зеленский говорит, что Байден подал ему "прямые сигналы" о том, что США готовы заблокировать трубопровод. Затем пришло известие, что Байден откажется от санкций.

  • Зеленский сказал, что ему нужно было послушать брифинг для прессы в Белом доме, чтобы получить объяснения: администрация заявила, что трубопровод уже почти завершен, и сослалась на важность хороших отношений с Германией.
  • Зеленский сказал, что понимает важность этих отношений, но спросил: "Сколько жизней украинцев стоят отношения между США и Германией?"

Зеленский говорит, что он "уверен", что Байден все еще может остановить строительство трубопровода. "В конце концов, я все еще верю, что Байден - Джордан в политике", - сказал он.

  • Он вспомнил, как Майкл Джордан убаюкивал соперников "ложным чувством победы", а затем "забирал победу в самую последнюю минуту".
  • "Если это не так, то будет очень жаль не только для меня", - сказал он. "Будет ощущение, что в этих условиях у России будет отличный шанс доминировать над Соединенными Штатами".

Белый дом заявляет, что на саммите он предложил установить "стабильные и предсказуемые" отношения с Путиным.

  • По словам Зеленского, Байден - далеко не первый президент США, который к этому стремится. "Но, если вы хотите знать мое мнение, то лучшим сценарием для США было бы сделать так, чтобы Россия начала стремиться наладить отношения с Соединенными Штатами".

Зеленский не ощутил ни стабильности, ни предсказуемости в отношениях с Москвой с момента своего вступления в должность в 2019 году. Примером тому служит недавнее наращивание российской военной мощи на границах, что, по его словам, делалось с целью оказания на него "психологического давления".  И до сих пор военная угроза не исчезла.

  • Зеленский выразил признательность за поддержку, которую Байден оказал во время этого противостояния, но сказал, что решение о Северном потоке может "подорвать доверие" украинцев к США.
  • Он также сказал, что обсуждал с администрацией Байдена "возможное увеличение военной помощи" для усиления безопасности в Черном и Азовском морях вокруг береговой линии Украины. Неясно, продолжит ли Байден эти обсуждения.

Что дальше: Источник, знакомый с тем, как строятся взаимоотношения с США, сказал, что они сообщили украинской стороне несколько дней назад, что проведут телефонный разговор в ближайшие дни, в понедельник. Это может быть напряженный разговор.

Более подробно: Полный текст интервью.

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Дмитрий Симоненко
Автор: Дмитрий Симоненко
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Все по теме:

Белый дом, Президент Украины, Владимир Зеленский, Северный поток-2, администрация Байдена.
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