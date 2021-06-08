Арестович считает, что Россия стала технологическим хабом для Китая: "Таких технологий нету даже на Западе"

Российская Федерация совершила ряд технологических прорывов и продает их Китаю, тем самым став для КНР своего рода технологическим хабом.

Такое мнение выразил спикер украинской делегации в ТКГ и советник главы Офиса президента Алексей Арестович в интервью "Телеграфу".

"Есть люди, в том числе, на Западе, которые считают, что Россию удастся перетянуть на сторону Запада и есть те, кто считает, что Китай ее не отпустит, и что главное – обеспечить нейтралитет. Не позволить так интенсивно скармливать российские технологии Китаю, как она (РФ - ред.) скармливает сейчас, потому что Россия выступает технологическим хабом для Китая", - сказал Арестович.

По его словам, Россия реально совершила ряд прорывов в технологиях, которых нет на Западе, и "потихонечку сторговывает их Китаю".

"(Президент США Джо – ред.) Байден хочет обеспечить там хотя бы нейтралитет или хотя бы меньшую скорость дрейфа России в сторону Китая", - сказал советник главы Офиса президента.

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