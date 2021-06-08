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Многие страны зависят от нас: у Зеленского уверены, что Россия сохранит поставки газа через украинскую трубу

Многие страны зависят от нас: у Зеленского уверены, что Россия сохранит поставки газа через украинскую трубу
23:38 Сегодня Телеграф

Обсуждения вокруг Северного потока-2 продолжаются. На экономическом форуме в Санкт-Петербурге президент России Владимир Путин заявил, что 4 июня было завершено строительство первой линии "Северного потока - 2".  По словам экспертов, после начала работы нового газопровода Украина понесет потери в приблизительно 3 млрд. долларов из-за сокращения поставки российского газа. Кроме того, было озвучено предположение, что Россия и вовсе откажется поставлять газ в Европу через территорию Украины.

Несмотря на это, в Офисе президента Украина Владимира Зеленского настроены очень оптимистически. Советник главы Офиса президента Алексей Арестович, в интервью "Телеграфу" заявил, что украинский транзит будет использоваться в любом случае, даже несмотря на наличие "Северного потока". На замечание о том, что объемы поставок уменьшатся до минимума, Арестович сказал: "Минимум, но останется, и многие страны, которые зависят от украинской ГТС, будут нервничать, если это случится - страны НАТО, страны Евросоюза". Кроме того, несколькими днями ранее, пресс-секретарь Путина сообщал о том, что Россия не собирается отказываться от поставок газа через Украину, так как ожидает повышение спроса на российский газ.

Также Арестович отметил, что наличие подземных газовых хранилищ является сильной стороной Украины.

"Дело в том, что проблемы Северного потока - это же не только проблемы поставок, а к "Северному потоку" еще идут хранилища, в которых отчаянно нуждалась Австрия и Германия, они же главные получатели. Всем нужен не так газ непосредственно, как то, где его хранить", - сказал советник главы ОП.

"С трубой на малой глубине может случиться что угодно": почему Украине не стоит отчаиваться из-за "Северного потока-2"

Уверенность украинского правительства не беспочвенна, так как страны Европы ожидают соблюдения и продления  соглашений по поставке газа через Украину. 7 июня официальный представитель Германии Штеффен Зайберт напомнил, что украино-германское соглашение о поставке газа действует до 2034 года и страна рассматривает возможность его продления. По словам Зайберта, для правительства ФРГ очень важно, чтобы Украина сохранила за собой "статус страны-транзитера".

"Северный поток-2" - это газовая магистраль, строящаяся с 2012 года с России в Германию по дну Балтийского моря в обход транзитных государств - Украины, Польши и других стран Восточной Европы. По официальной версии Российской Федерации, проект запущен для расширения и упрощения возможностей транзита российского газа в страны Западной Европы через территорию Финляндии, Дании, Швеции и Германии. Для Украины же запуск Северного потока-2 грозит большими финансовыми потерями из-за сокращения транзита через нашу территорию. 

Читайте полный текст интервью: Алексей Арестович: Те, кто считает Зеленского клоуном, сами клоуны. Клоун никогда не объявит войну одновременно олигархам, контрабандистам, "ворам в законе" и Путину

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Мария Кирилюк
Автор: Мария Кирилюк
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Газ, Поставки газа, Алексей Арестович, Северный поток-2.
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