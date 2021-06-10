Путин опять атакует: Украина сочла политическим отказ Германии от поставок оружия

Отказ властей Германии от поставок оружия в Украину является политическим решением.

Такое мнение глава МИД страны Дмитрий Кулеба озвучил 9 июня на пресс-конференции в Берлине с главой МИД ФРГ Гайко Маасом.

По его словам, Украина защищается от нападения другой страны. При этом она не применяет оружие для захвата чужих территорий или убийства граждан другого государства. Следовательно, решение властей ФРГ является политическим.

На данный момент нет ни одного международного права, ограничивающего возможность Украины в получении или покупке оружия за рубежом. При этом в законах Германии нет запретов, которые не позволяют продавать оружие Украине.

"Если Путин... начнет очередную фазу войны, то российская армия будет вооружена более современным оружием..., а мы будем защищаться тем, что будет...", — подчеркнул министр.

Напомним, что 31 мая Владимир Зеленский выразил желание получить поддержку от Германии поставками оружия.