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Пулатов явно врет: в суде открылись важные детали по делу о катастрофе рейса МН17 на Донбассе

Пулатов явно врет: в суде открылись важные детали по делу о катастрофе рейса МН17 на Донбассе
Обновлено 17:24 Сегодня Телеграф REUTERS

В ходе слушаний по делу о крушении рейса MH17 по существу, выяснилось, что один из подсудимых – гражданин РФ, подполковник ГРУ Минобороны России Олег Пулатов лжет суду, говоря, что знать не знал ни о каком ЗРК "Бук", ракета которого и поразила авиалайнер.

На это на своей странице в соцсети Facebook в четверг, 10 июня, обратил внимание авиаэксперт Вадим Лукашевич, написавший книгу о гибели самолета и его пассажиров.

"В своих многочасовых видеопоказаниях своим адвокатам подсудимый Олег Пулатов утверждал, что он ничего не знал и даже не слышал о "Буке". Однако вчера вечером и в ходе сегодняшнего заседаний в суде прозвучали новые прослушки Пулатова, из которых совершенно очевидно, что Олег Пулатов врет суду, спасая свою шкуру", - написал Лукашевич.

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Он также опубликовал фрагмент озвученной в суде прослушки переговоров Пулатова, на которых ему лично сообщают о прибытии "Бука" с охраной.

Осторожно, видео содержит нецензурную лексику!

Как сообщалось, 7 июня в Гааге началось рассмотрение дела о крушении рейса MH17 по существу: в данном блоке слушаний будут изучать оружие, сбившее "Боинг", место, откуда выпустили ракету, и что в этот роковой день делали четверо подсудимых

Так, 8 июня в суде озвучили показания свидетелей крушения "Боинга" МН17.

9 июня в суде рассказали, как Россия сфальсифицировала данные о якобы пуске ракеты со стороны ВСУ.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
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Суд, Гаага, Ложь, Донбасс, Боинг, Прослушка, MH17, Олег Пулатов.
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