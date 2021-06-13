Украина может ударить ракетами по Москве и без НАТО: генерал ответил Путину о "красных линиях"

Президент РФ Владимир Путин в интервью, которое увидело свет 9 июня, заявил, что вступление Украины в НАТО является "красной линией". По его словам, если Украина станет частью Альянса, ракеты к центральной части России якобы смогут долететь за 7-10 минут.

Генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко прокомментировал "Телеграфу" это заявление и пояснил, как на это нужно реагировать Украине.

"Хоть Путин и не военный, а КГБист, он за более 20 лет правления Россией научился оценивать угрозы, в том числе военные, предпринимать стратегические действия. А потому понимает, что имей Украина вооружение НАТО, будь она частью НАТО, потенциальный ракетный удар по Москве с нашей территории, в случае российской агрессии, буде вполне реален", — поясняет Игорь Романенко.

Но и мы - не часть НАТО, и формирований Альянса нет на нашей территории, напоминает генерал. Как нет мощных ракет, как нет соответствующей противоракетной обороны. Как нет пока и четких перспектив членства в НАТО. Во многом стараниями России, которая пугает Запад эскалацией в случае даже предоставления Украине ПДЧ (План действий по членству в НАТО). При этом сама же закладывает потенциальные угрозы, выйдя из "Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности" и "Договора об открытом небе".

Игорь Романенко уверен: "Украине в данной ситуации срочно нужен комплекс высокоточных ракет, которые доставали бы до Урала. Потому что помогать-то нам Запад как бы готов. И помогает. Но воевать за нас он не будет. А наказывать Россию начнет уже после того, как она нанесет нам огромный ущерб. Байден предупредил, что цена эскалации для Путина окажется высока. Но до того, как эту цену выставят, российские войска могут далеко продвинуться вглубь Украины, сея разрушения и смерти. Мы видели, как это было на Донбассе, где уже десятки тысяч жертв, огромное количество разрушенной инфраструктуры".

Так что, подчеркивает генерал, Украине нужно и далее заниматься своими ракетными комплексами – "Сапсаном", "Нептуном", развивать оружие гиперзвуковой точности. И договариваться за зарубежными партнерами о большей военно-технической помощи.

"Чтобы РФ десять раз подумала, прежде чем даже не наступать, а просто устраивать провокации. Чтобы не Путин рисовал "красные линии" (Украина вне НАТО и так далее), а мы рисовали ему свои. Чтобы россияне понимали – если что-то серьезное начнется, мы будем биться до последнего, а их потери будут катастрофичны", — отмечает Игорь Романенко.

Ранее в США заявили, что у Зеленского приписали Байдену слова касательно важности предоставления Украине Плана действий по членству в НАТО (ПДЧ), которых он не говорил.

Также известно, что Украину не позвали на саммит НАТО, который состоится в Брюсселе 14 июня. О том, почему так произошло и что нам делать дальше, "Телеграфу" рассказала аналитик Фонда "Демократические инициативы имени Илька Кучерива" Мария Золкина.