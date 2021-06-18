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Кива устроил "мини-стриптиз" в Раде (видео)

Кива устроил "мини-стриптиз" в Раде (видео)
12:47 Сегодня Телеграф скриншот

Скандально известный народный депутат Украины Илья Кива (фракция ОПЗЖ) после произошедшей у трибуны парламента при его активнейшем участии потасовки в четверг, 17 июня, вновь продемонстрировал свой уровень культуры.

Соответствующее видео опубликовал еще в четверг, 17 июня, Telegram-канал "Через плечо".

Предположительно, после толчеи с другими парламентариями, где он находился в самом эпицентре, Киве нужно было поправить одежду, для чего ему пришлось расстегивать и приспускать штаны.

Однако вместо того, чтобы отойти в уборную, народный избранник не придумал ничего лучше, как делать это прямо в зале заседаний Верховной Рады.

Стычка Тищенко и Кивы в Раде попала на яркие карикатуры

Примечательно, что Киву не остановило даже то, что буквально в метре от него сидела на своем рабочем месте коллега. Можно лишь порадоваться, что он повернулся в процессе к ней спиной и не создал еще более неловкой ситуации.

Пользователи соцсетей отреагировали на этот поступок нардепа разной степени отрицательными комментариями: кто-то напомнил, что речь идет о Киве и другого в принципе ожидать от него не стоило, другие же отреагировали более негативно.

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Стоит отметить, что это уже не первый конфуз подобного рода с Кивой в сессионном зале Верховной Рады. Так, еще 2 октября его учили в том, что сидя на месте своего коллеги по фракции Вадима Рабиновича, расположенной в конце зала за колонной, после переписки с моделью из Одессы парламентарий какое-то время активно трогал себя за гениталии.

Как сообщалось, утром 17 июня Кива перешел на мат, обсуждая перспективы Украины в НАТО с журналистом "Телеграфа".

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
Просмотры: 443

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Верховная Рада, Зал, Илья Кива.
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