Кива устроил "мини-стриптиз" в Раде (видео)

Скандально известный народный депутат Украины Илья Кива (фракция ОПЗЖ) после произошедшей у трибуны парламента при его активнейшем участии потасовки в четверг, 17 июня, вновь продемонстрировал свой уровень культуры.

Соответствующее видео опубликовал еще в четверг, 17 июня, Telegram-канал "Через плечо".

Предположительно, после толчеи с другими парламентариями, где он находился в самом эпицентре, Киве нужно было поправить одежду, для чего ему пришлось расстегивать и приспускать штаны.

Однако вместо того, чтобы отойти в уборную, народный избранник не придумал ничего лучше, как делать это прямо в зале заседаний Верховной Рады.

Примечательно, что Киву не остановило даже то, что буквально в метре от него сидела на своем рабочем месте коллега. Можно лишь порадоваться, что он повернулся в процессе к ней спиной и не создал еще более неловкой ситуации.

Пользователи соцсетей отреагировали на этот поступок нардепа разной степени отрицательными комментариями: кто-то напомнил, что речь идет о Киве и другого в принципе ожидать от него не стоило, другие же отреагировали более негативно.

Стоит отметить, что это уже не первый конфуз подобного рода с Кивой в сессионном зале Верховной Рады. Так, еще 2 октября его учили в том, что сидя на месте своего коллеги по фракции Вадима Рабиновича, расположенной в конце зала за колонной, после переписки с моделью из Одессы парламентарий какое-то время активно трогал себя за гениталии.

Как сообщалось, утром 17 июня Кива перешел на мат, обсуждая перспективы Украины в НАТО с журналистом "Телеграфа".