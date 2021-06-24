Зеленский допустил проведение референдума о "стене" с оккупированным Донбассом

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если не сработает ни один из вариантов урегулирования ситуации на Донбассе, на всеукраинский референдум может быть вынесен вопрос возведения "стены" на границе с оккупированными территориями, что приведет к полному расторжению любых отношений с этими территориями.

Об этом он заявил в эфире "VIP с Натальей Мосейчук" показанном в четверг, 24 июня, вечером.

"Стена - это полное расторжение отношений в том или ином виде. Я считаю, что этот план может быть, но решение о запуске этого плана должно принимать народ Украины", - сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что если не получится реализовать любые альтернативные договоренности с США, Россией и параллельно в Нормандском формате, "то за стену будет голосовать народ Украины", - добавил он.

При этом Зеленский отметил что "стена" - это сложный вопрос.

"О Донбассе, или о той либо другой "стене" - это точно не популярно, не популистски, это будет сложный вопрос, если мы до этого дойдем, я хочу, чтобы люди поняли, что это на много лет", - добавил он.

Как сообщалось, Леонид Кравчук вспомнил о "раковой опухоли", говоря о Донбассе.