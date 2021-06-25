В Киеве арестовали экс-министра транспорта и партнера Ахметова: подозревают в похищении нардепа

В Киеве арестовали экс-министра транспорта Николая Рудьковского, который является бизнес-партнером украинского олигарха Рината Ахметова. Экс-чиновнику предъявили громкое обвинение - похищение бывшего директора "Нефтегаздобычи" - нынешнего нардепа от "Слуги народа" Олега Семинского.

Об этом со ссылкой на Киевский апелляционный суд заявил журналист Сергей Лещенко.

Он сообщает, что служители Фемиды приняли решение взять Рудьковского под стражу прямо в зале суда. Кроме того, было отменено решение Печерского суда, по которому экс-чиновник был под ночным домашним арестом последний месяц.

"Рудьковский подозревается в похищении бывшего директора "Нефтегаздобычи", ныне - нардепа от Слуги народа Олега Семинского. После его похищения часть акций компании были проданы от Нестора Шуфрича Ринату Ахметову. Рудьковский продолжает контролировать 25 процентов компании, его акции арестованы судом", - пишет Лещенко.

Напомним, в четверг, 24 июня, в партийном офисе ОПЗЖ, кабинетах и жилищах ближайших соратников нардепа Виктора Медведчука, подозреваемого в госизмене, проходили масштабные обыски. Сотрудники СБУ наведались даже к теще Медведчука - матери Оксаны Марченко.