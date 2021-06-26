Венедиктова выступила против идеи Зеленского по Донбассу

Украина не должна отгораживаться стеной от людей, которые живут на оккупированных территориях Донбасса.

Такое мнение выразила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова в эфире телеканала "Украина 24", комментируя слова президента Владимира Зеленского о референдуме насчет "стены" на Донбассе.

Венедиктова сказала, что она, как гражданка Украины, голосовать за такое не будет: "Наверное, я как гражданин не готова ни от кого отгораживаться стеной, если будут голосовать на референдуме. Я не за простые решения..."

Также, генпрокурор считает, что "мы потеряли 7 лет".

"Дети которые, родились 7 лет назад, уже ходят во второй класс. Дети, которым было 7 лет, уже подростки. Мы потеряли много чего ментально с нашими людьми, но это не означает, что мы должны отказываться. Сейчас говорю, как гражданин, а не генеральный прокурор: я бы не смогла построить стену", — подчеркнула она.

Напомним, президент Владимир Зеленский допустил, что в случае провала переговоров по урегулированию конфликта на Донбассе ОРДЛО могут отгородить "стеной", но этот вопрос нужно выносить на референдум.