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Посол Германии объяснила, почему Меркель хотела пригласить Путина на саммит ЕС

Посол Германии объяснила, почему Меркель хотела пригласить Путина на саммит ЕС
Обновлено 09:59 Сегодня Телеграф

Канцлер Германии Ангела Меркель своим предложением об участии России в саммитах Евросоюза преследовала цель обозначить четкий курс политики ЕС по отношению к РФ.

Об этом завила в интервью "Зеркало недели" посол Германии в Украине Анка Фельдгузен.

"Здесь речь идет о немецко-французских предложениях по более четко определенной политике ЕС в отношении России: быстрые и эффективные санкции ЕС против России, если действия РФ делают это необходимым; дополнительные ограничительные меры, включая экономические санкции, и более интенсивное сотрудничество со странами Восточного партнерства", - объяснила она.

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По словам посла, возможность поговорить, в том числе и на самом высоком уровне, с российским президентом по таким вопросам, как например изменение климата и окружающая среда на основе принципов Могерини, была лишь частью этих предложений.

"В Европейском Совете 24 июня не было большинства для поддержки данного предложения. Вот так ведутся дискуссии в ЕС по внешней политике: в отношении этого нужен консенсус всех государств-членов, которого не было по этому предложению", - подчеркнула Фельдгузен.

Как сообщал "Телеграф", из-за инициативы Меркель подключить Россию к диалогу в формате саммитов ЕС министр иностранных дел Дмитрий Кулеба вызвал "на ковер" послов Франции и Германии.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
Просмотры: 232

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Ангела Меркель, Россия, Евросоюз, Анка Фельдгузен, Саммиты.
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