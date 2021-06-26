Посол Германии объяснила, почему Меркель хотела пригласить Путина на саммит ЕС

Канцлер Германии Ангела Меркель своим предложением об участии России в саммитах Евросоюза преследовала цель обозначить четкий курс политики ЕС по отношению к РФ.

Об этом завила в интервью "Зеркало недели" посол Германии в Украине Анка Фельдгузен.

"Здесь речь идет о немецко-французских предложениях по более четко определенной политике ЕС в отношении России: быстрые и эффективные санкции ЕС против России, если действия РФ делают это необходимым; дополнительные ограничительные меры, включая экономические санкции, и более интенсивное сотрудничество со странами Восточного партнерства", - объяснила она.

По словам посла, возможность поговорить, в том числе и на самом высоком уровне, с российским президентом по таким вопросам, как например изменение климата и окружающая среда на основе принципов Могерини, была лишь частью этих предложений.

"В Европейском Совете 24 июня не было большинства для поддержки данного предложения. Вот так ведутся дискуссии в ЕС по внешней политике: в отношении этого нужен консенсус всех государств-членов, которого не было по этому предложению", - подчеркнула Фельдгузен.

Как сообщал "Телеграф", из-за инициативы Меркель подключить Россию к диалогу в формате саммитов ЕС министр иностранных дел Дмитрий Кулеба вызвал "на ковер" послов Франции и Германии.