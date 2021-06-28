В ЕС приняли решение о подписании договора об общем авиационном пространстве с Украиной

Совет Евросоюза дал "добро" на подписание соглашения об общем авиационном пространстве с Украиной, что позволит украинцам покупать билеты по более низкой цене.

Об этом сообщили в пресс-службе Совета ЕС.

"Совет ЕС теперь готов подписать четыре важных авиационные соглашения, которые улучшат рыночный доступ для авиалиний и усилят связи и свободу передвижения для граждан", — сообщил министр инфраструктуры Португалии Нуну Сантуш.

Это соглашение помимо плюшек – цены билетов и защиты прав украинских потребителей так же, как в ЕС, Киев, в свою очередь, будет обязан придерживаться авиационных стандартов ЕС.

Ожидается, что соглашение будет подписано осенью 2021 года. Затем его должна ратифицировать страна-подписант, ЕС и каждое государство, являющееся членом ЕС. Однако пока это будет происходить, соглашение может вступить в силу на временной основе.

В то же время, как пишет Deutsche Welle, ожидать резкого снижения цен не стоит, поскольку из-за пандемии развитие этой отрасли ограничено.

Участниками совместного авиапространства с ЕС уже являются Молдова, Грузия, Израиль и еще ряд стран. Помимо Украины, аналогичное соглашение было подписано с Арменией, Тунисом и Катаром.

Как сообщал "Телеграф", ранее в связи с ухудшением ситуации в Сирии Совет ЕС по иностранным делам в своем заключительном документе призвал срочно "положить конец всем военным полетам над городом Алеппо".