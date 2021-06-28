Скачать
Понедельник, 28.06.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
Нардепы в вышиванках и почетные гости: Рада собралась на торжественное заседание в День Конституции (фото)
Нардепы в вышиванках и почетные гости: Рада собралась на торжественное заседание в День Конституции (фото)
Между США и Россией назревает новый скандал: путинских военных заподозрили в акустических атаках на дипломатов
Между США и Россией назревает новый скандал: путинских военных заподозрили в акустических атаках на дипломатов
"Убийца Конституции": Зеленского в Раде встретили в креативных футболках (фото)
"Убийца Конституции": Зеленского в Раде встретили в креативных футболках (фото)
Рада соберется на внеочередное заседание: названы дата и повестка
Рада соберется на внеочередное заседание: названы дата и повестка

В ЕС приняли решение о подписании договора об общем авиационном пространстве с Украиной

В ЕС приняли решение о подписании договора об общем авиационном пространстве с Украиной
Обновлено 15:00 Сегодня Телеграф

Совет Евросоюза дал "добро" на подписание соглашения об общем авиационном пространстве с Украиной, что позволит украинцам покупать билеты по более низкой цене.

Об этом сообщили в пресс-службе Совета ЕС.

"Совет ЕС теперь готов подписать четыре важных авиационные соглашения, которые улучшат рыночный доступ для авиалиний и усилят связи и свободу передвижения для граждан", — сообщил министр инфраструктуры Португалии Нуну Сантуш.

Это соглашение помимо плюшек – цены билетов и защиты прав украинских потребителей так же, как в ЕС, Киев, в свою очередь, будет обязан придерживаться авиационных стандартов ЕС.

Ожидается, что соглашение будет подписано осенью 2021 года. Затем его должна ратифицировать страна-подписант, ЕС и каждое государство, являющееся членом ЕС. Однако пока это будет происходить, соглашение может вступить в силу на временной основе.

В то же время, как пишет Deutsche Welle, ожидать резкого снижения цен не стоит, поскольку из-за пандемии развитие этой отрасли ограничено.

Участниками совместного авиапространства с ЕС уже являются Молдова, Грузия, Израиль и еще ряд стран. Помимо Украины, аналогичное соглашение было подписано с Арменией, Тунисом и Катаром.

Как сообщал "Телеграф", ранее в связи с ухудшением ситуации в Сирии Совет ЕС по иностранным делам в своем заключительном документе призвал срочно "положить конец всем военным полетам над городом Алеппо".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
Просмотры: 293

Все по теме:

Украина, ЕС, Авиапространство, договора.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Кремлю отправили скромное послание": что показала история с найденными на улице секретными данными о миссии Defender у Крыма
02 Одного подозрения не хватило: Кива устроил провокацию в День молодежи
03 Шесть дорог в Украине сделают платными: в планах властей увидели попытки создать монополию
04 Умирал на коленях напарника: подробности смерти футболиста в России
05 Хотел побить свой рекорд: выяснились подробности трагедии с бегуном на марафоне во Львове
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Черном море начались самые масштабные в истории учения &quot;Си Бриз 2021&quot;
В Черном море начались самые масштабные в истории учения "Си Бриз 2021"
&quot;Велкам в старые, потрепанные дизели&quot;: журналист рассказал, как кондукторы &quot;убивают&quot; новые рельсобусы на Черкасчине
"Велкам в старые, потрепанные дизели": журналист рассказал, как кондукторы "убивают" новые рельсобусы на Черкасчине
&quot;Слуга народа&quot; разъезжал по Одессе в пьяном состоянии: СМИ открыли детали
"Слуга народа" разъезжал по Одессе в пьяном состоянии: СМИ открыли детали
Увеличившая грудь София Стужук похвасталась фигурой в экстремально откровенном купальнике (фото)
Увеличившая грудь София Стужук похвасталась фигурой в экстремально откровенном купальнике (фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь