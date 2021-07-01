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"Ищут цели, корректируют огонь, тренируются": экс-разведчик дал прогноз по ситуации на Донбассе в июле

"Ищут цели, корректируют огонь, тренируются": экс-разведчик дал прогноз по ситуации на Донбассе в июле
Обновлено 10:10 Сегодня Телеграф

В июне украинские воины продолжали гибнуть и получать ранения из-за обстрелов со стороны оккупантов. Бывший разведчик, начальник военного отдела благотворительного фонда помощи армии "Повернись живим" Андрей Рымарук поделился с" Телеграфом" итогами боевой обстановки за июнь и прогнозом на июль, который начался с мощных обстрелов и взрывов на Донбассе.

"Ситуация на Донбассе меняться не будет. Она продолжит периодически то затихать, то активизироваться. Это будет зависеть от боеготовности оккупационных войск и от погодных условий, – поясняет Андрей Рымарук. – Взять, к примеру, июнь. В начале месяца были сильные дожди. Враг оттянул часть людей с передовой, провел ротации, занимал боевой подготовкой, что подтверждает и Главное управление разведки Минобороны Украины. Как только погодные условия нормализировались (примерно с прошлой недели), мы видели, читали, прочувствовали на себе вражескую активность. Если первые десять дней июня у нас было всего 35-38 обстрелов, то за последние 10 дней их число перевалило за 100. То есть, увеличилось в три раза. Были все сопутствующие факторы – идеальные погодные условия для обстрела, люди вернулись с обучения, подвезли топливо, боеприпасы".

По информации "Повернись живим", учения на оккупированной части Донецкой и Луганской областей активно продолжаются, из РФ прибыли новые кадровые офицеры, которые занимаются со снайперами и беспилотниками.

"Кстати, в июне активность вражеских БПЛ выросла, по сравнению с маем, в 5 раз. Было официально зафиксировано более полтора десятка пролета "Орлан-10" с пересечением линии разграничения. Ищут цели, корректируют огонь, тренируются, – отмечает Андрей Рымарук. – Если в начале июня основным калибром был 82-мм, то ближе к концу в ход пошли и ствольная артиллерия калибра 122-мм, и минометы 120-мм, и "Рапира" (100-мм противотанковая пушка – прим. авт.). Такая же ситуация будет в июле".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, если не сработает ни один из вариантов урегулирования ситуации на Донбассе, на всеукраинский референдум может быть вынесен вопрос возведения "стены" на границе с оккупированными территориями, что приведет к полному расторжению любых отношений ними.

Эту идею раскритиковали генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова и спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.

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Максим Иванов
Автор: Максим Иванов Заместитель главного редактора
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Украина, Донбасс, агрессия РФ, Андрей Рымарук.
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