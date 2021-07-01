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Путин назвал Медведчука украинским националистом и осудил его арест

Путин назвал Медведчука украинским националистом и осудил его арест
Обновлено 18:26 Сегодня Телеграф

Украинские власти прибегают к абсолютно неконституционным методам подавления оппозиции. Об этом президент РФ Владимир Путин сказал в ходе прямой линии 30 июня, сообщает издание Украина ру.

По его словам, у власти в Украине находится много крайних националистов, которые действуют "от чистого сердца, но небольшого ума".

"Это касается и подавления оппозиции в Украине. Вот [главу политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь"] Виктора Медведчука, который на самом деле, на мой взгляд, является украинским националистом, взяли и заперли во время избирательной кампании дома, браслет надели. Принимаются решения абсолютно незаконные и неконституционные", — подчеркнул президент РФ.

Таким образом, по его мнению, внутри Украины дают понять, что у сил, которые хотят выстроить и укрепить свою страну в том числе на путях строительства нормальных отношений с Россией, нет никакой легальной возможности осуществить свои планы.

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Василий Неплохой
Автор: Василий Неплохой
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