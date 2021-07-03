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Прорыва в переговорах по Донбассу пока не будет, обострение только усилится - генерал

Прорыва в переговорах по Донбассу пока не будет, обострение только усилится - генерал
00:37 Сегодня Телеграф

До встречи президента Владимира Зеленского с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом США Джо Байденом никаких прорывов по Донбассу ждать не приходится.

Такое мнение "Телеграфу" высказал ветеран внешней разведки, генерал-лейтенант Василий Богдан.

"Оккупанты продолжат беспокоить защитников Украины обстрелами из неотведенной техники, включая ствольную артиллерию, рейдами диверсионно-разведывательных групп", - уверен он.

По словам генерала, Кремль будет и далее пытаться совершать провокационные действия на восточном фронте, "тем самым пробуя, и далее давить на украинское руководство".

"Чтобы Минские договоренности были реализованы в выгодном для Кремля формате", – прогнозирует Богдан.

Отметим, в последнее время наблюдается новая волна обострения в районе военного конфликта на Донбассе. Подробнее о том, как будет развиваться ситуация в ближайшее время на этом направлении, читайте в материале "Телеграфа": "Один народ?" О чем говорят последние действия Путина в отношении Украины и чего ожидать в будущем.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
Просмотры: 240

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Донбасс, Война на Донбассе, Обострения.
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