Германия решила поддержать Украину в газовых переговорах с Россией

Германия добивается заключения договора о сохранении газового транзита из России через территорию Украины.

Об этом сообщил глава Министерства финансов Германии Олаф Шольц, передает Интерфакс.

По его словам, для достижения этой цели идет очень активная работа. Позиция ФРГ по "Северному потоку 2", которым Россия намерена транспортировать газ в Германию в обход Украины, остается неизменной - он должен быть достроен, но транзит через украинскую ГТС надо сохранить.

Шольц подчеркнул, что в Берлине видят свою ответственность, которая заключается в сохранении транзита газа через Украину не только на ближайшие годы, но и на последующие десятилетия.

В текущем договоре указано, что транзит будет обеспечен до 2024 года, но стороны имеют возможность его продлить до 2034 года.

Как сообщалось ранее, глава МИД Дмитрий Кулеба заявлял, что власти Украины готовы к переговорам о компенсации финансовых и экономических потерь из-за введения в эксплуатацию газопровода "Северный поток 2".