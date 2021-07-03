Очередная провокация: Украина разъяснила ситуацию со "спасением" Россией рыбаков в Черном море

Инцидент с участием российских "Ивановца" и "Безупречного" в операции "спасения" украинского корабля в Черном море, ни что иное, как очередная провокация Кремля.

Об этом сообщило Минобороны Украины в субботу, 3 июля.

"Распространение указанной информации (российской стороной, - Авт.) происходило в то время, когда судно уже буксирувалось кораблем морской охраны ГПС Украины в порт приписки Очаков", - говорится в сообщении.

При этом, как оказалось, несмотря на заверения России в том, что ее корабли, якобы, первыми услышали сигнал "SOS" от украинского "ОД-2592", они даже не делали попыток приблизиться к рыболовецкому судну для оказания помощи.

Как сообщал "Телеграф", на фоне военных учений Sea Breeze-2021, Россия подняла в небо военные самолеты.