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Кузьмин: дело Медведчука полностью базируется на абсолютно незаконных экспертизах

Кузьмин: дело Медведчука полностью базируется на абсолютно незаконных экспертизах
Обновлено 11:12 Сегодня Телеграф

Уголовное дело против председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука полностью базируется на экспертных заключениях. Об этом заявил народный депутат от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Ренат Кузьмин в эфире телеканала "Перший Незалежний".

"Вы знаете, дело Медведчука - оно полностью базируется на экспертных заключениях. Вот основная логика обвинения в том, что вина Медведчука подтверждается заключением экспертиз. Но за кадром остается то, что эти экспертизы проводились явно незаконно органом, который подчиняется руководителю СБУ, экспертизы проводились с нарушением существующих научно-методических рекомендаций производственных экспертиз. И как установила группа защиты, эти экспертизы были сфабрикованы сотрудниками Службы безопасности", – рассказал он.

Кузьмин напомнил, что по этому поводу было обращение к генеральному прокурору по возбуждению уголовного дела в отношении сотрудников СБУ, экспертов Института служебных экспертиз Службы безопасности.

"И я могу ошибаться, но уголовное дело по данному факту возбуждено. И расследование должно показать, кто, с какой целью, по чьей команде фабриковал дело против Медведчука", – отметил Кузьмин.

Напомним, 21 мая Киевский апелляционный суд оставил Медведчука под круглосуточным домашним арестом до 9 июля.

Ранее адвокаты Виктора Медведчука Кирпичев К. Х. и Чередниченко Л. В. заявили, что действия Генеральной прокуратуры и ее главы Ирины Венедиктовой в отношении председателя политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука - незаконны.

В ОПЗЖ отреагировали на это правовое своеволие и заявили, что такие действия власти ‒ откровенная и циничная политическая расправа над оппозиционным политиком, который своей принципиальной позицией вскрывает непрофессионализм, продажность и антинародный характер власти.

Сам Виктор Медведчук подчеркнул, что происходящее - политическая расправа за его принципиальную позицию.

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Василий Неплохой
Автор: Василий Неплохой
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Виктор Медведчук, ОПЗЖ.
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