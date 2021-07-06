Под прицел попал и "Квартал 95": Беларусь ограничила украинское вещание

На фоне полного перекрытия границы, в Беларуси прекратили вещание двух украинских телеканалов - UATV и KVARTAL TV (Квартал ТВ).

Об этом сообщает Министерство информации Беларуси.

Разрешения на вещание были аннулированы в понедельник, 5 июля.

"Основанием для принятия решения стало нарушение действующего законодательства в части, касающейся специализации иностранных СМИ", - говорится в сообщении.

Якобы в эфире украинских телепрограмм нашли рекламу, которая не была первоначально заявлена при получении разрешений на вещание.

Отметим, украинский телеканал UATV получил разрешение на трансляцию в Беларуси в 2019 году. В частности, договоренность о трансляции телеканала была достигнута в рамках встреч президентов Украины и Беларуси в 2017 и 2018 годах.

Что касается Квартал TV, то это украинский развлекательный телеканал, входящий в медиагруппу "1+1 Media", запущенный в 2016 году. По данным Opendatabot, до 2019 года Зеленский значился одним из бенефициарных владельцев.

Как сообщал "Телеграф", после перехвата самолета рейса "Афины - Вильньюс" и последующего задержания в Минске бывшего главного редактора Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича, ЕС, Украина и некоторые другие страны объявили о намерении закрыть воздушное сообщение с Беларусью. После этого Беларусь решила приостановить поставки бензина А-95 в Украину, а также ввела индивидуальное лицензирование на ряд украинских товаров.