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Бурмич о деле Медведчука: Мы убедились сами и убедим весь мир, что это – чисто политическое преследование

Бурмич о деле Медведчука: Мы убедились сами и убедим весь мир, что это – чисто политическое преследование
Обновлено 15:26 Сегодня Телеграф ОПЗЖ

Решение о продлении домашнего ареста председателю политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народному депутату Виктору Медведчуку до 7 сентября свидетельствует о политическом преследовании оппозиционного политика.

Такое мнение выразил народный депутат от ОПЗЖ Анатолий Бурмич.

"Это дает информацию, которая будет не только в Украине - за рубежом, во всех странах, как сегодня преследуется абсолютно по беспределу, незаконным путем, лидер наибольшей оппозиционной фракции к власти Виктор Владимирович Медведчук. Я думаю, что власть себя загоняет дальше в тупик, а мы одержали очередную победу, независимо от того, что они продлили это содержание Виктора Владимировича под домашним арестом. Мы одержали победу в том, что убедили наших людей, убедились сами, убедим весь мир, что это чисто политическое преследование", - подчеркнул народный избранник.

Ранее Печерский райсуд Киева продлил срок домашнего ареста Виктору Медведчуку до 7 сентября. Кроме того накануне суд принял решение о продлении сроков следствия по делу главы политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука.

Также сообщалось, что первый заместитель генерального прокурора Роман Говда нарушил закон, не подав вовремя ходатайство о продлении меры пресечения по делу главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука.

Защита Виктора Медведчука подавала ходатайства об отводе прокурора и судьи, однако им было отказано. В "Оппозиционной платформе - За жизнь" действия судьи назвали политически мотивированными и отметили, что он действует по указке Банковой.

Сам Виктор Медведчук сказал, что нет никаких оснований для продолжения его дела и продления меры пресечения.

Также он заявил, что власть с 2019 года целенаправленно дискредитирует партию "Оппозиционная платформа - За жизнь". Ситуация обострилась в начале 2021 года, когда ОПЗЖ вышла на первое место во всех социологических рейтингах. Медведчук также отметил, что власть привлекла националистические группировки к запугиванию партии. Так зафиксировано более 80 нападений на активистов ОПЗЖ.

Также власти закрыли три телеканала - "112 Украина", Newsone и Zik. Такое решение президента Украины Владимира Зеленского в отчете Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине, который охватывает период с 1 февраля по 30 апреля было названо противоречащим международным стандартам в области прав человека.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
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