Загородний: Медведчука сначала обвинили, а потом начали искать доказательства

Народный депутат Украины от ОПЗЖ Юрий Загородний считает, в судебном процессе председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука его сначала обвинили, а уже потом начали искать доказательства. Такое мнение нардеп высказал в эфире "Першого Незалежного".

"Вы знаете, это, что произошло в суде, еще подтверждение того, что, по украинской, видимо, уже правовой традиции, сначала человека обвиняют, а потом ищут доказательства. Вот облачить Виктора Владимировича Медведчука в тех абсурдных, безосновательных, то, что они озвучили, и финансирования терроризма, и государственная измена, - об это сказали, а теперь ищут, как это доказать, что это действительно есть", - заявил Загородний.

По мнению нардепа, арест Виктору Медведчуку продлили для того, чтобы затянуть дело, но и через два месяца следствие не сможет предоставить доказательств, "которых не существуют".

"Двух месяцев им не хватило, потому что ничего нет – будут искать еще два месяца. Ну, мы к этому готовы. Видимо, будут новые обыски, видимо, новые будут какие-то другие непредсказуемые действия для того, чтобы найти какие-то улики. Но знаете, как говорил Конфуций, что нельзя найти кошку в темной комнате, когда ее там нет. Если нет никаких доказательств – ты ничего не найдешь", - подытожил он.

Ранее Печерский райсуд Киева продлил срок домашнего ареста Виктору Медведчуку до 7 сентября. Кроме того накануне суд принял решение о продлении сроков следствия по делу главы политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука.

Также сообщалось, что первый заместитель генерального прокурора Роман Говда нарушил закон, не подав вовремя ходатайство о продлении меры пресечения по делу главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука.

Защита Виктора Медведчука подавала ходатайства об отводе прокурора и судьи, однако им было отказано. В "Оппозиционной платформе - За жизнь" действия судьи назвали политически мотивированными и отметили, что он действует по указке Банковой.

Сам Виктор Медведчук сказал, что нет никаких оснований для продолжения его дела и продления меры пресечения.

Также он заявил, что власть с 2019 года целенаправленно дискредитирует партию "Оппозиционная платформа - За жизнь". Ситуация обострилась в начале 2021 года, когда ОПЗЖ вышла на первое место во всех социологических рейтингах. Медведчук также отметил, что власть привлекла националистические группировки к запугиванию партии. Так зафиксировано более 80 нападений на активистов ОПЗЖ.

Также власти закрыли три телеканала - "112 Украина", Newsone и Zik. Такое решение президента Украины Владимира Зеленского в отчете Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине, который охватывает период с 1 февраля по 30 апреля было названо противоречащим международным стандартам в области прав человека.