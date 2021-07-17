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Стало известно, кто может заменить Шмыгаля уже этой осенью

Стало известно, кто может заменить Шмыгаля уже этой осенью
23:28 Сб, 17 Июль 2021 Телеграф Денис Шмыгаль и Алексей Любченко

Уже осенью 2021 года в Кабинете министров Украины ожидается кадровая чистка, под которую может попасть и глава правительства Денис Шмыгаль.

Об этом сообщают источники "Телеграфа" в Офисе президента.

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Как мы писали ранее, под "чистку" могут угодить сразу несколько министров. Но также рассматривается и возможность замены премьера.

Хотя лояльный и неамбициозный Шмыгаль устраивает ОП, на его место могут назначит первого вице-премьера, министра экономики Алексея Любченко.

Его кандидатура более выгодна Офису президента и его главе Андрею Ермаку.

Больше по теме читайте в материале "Телеграфа": Сразу несколько министров "выкинут" из Кабмина: источники назвали фамилии и сроки.

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Валерия Куценко
Автор: Валерия Куценко
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Все по теме:

Кабинет Министров, назначения, Денис Шмыгаль, Алексей Любченко, отставки.
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