Стало известно, кто может заменить Шмыгаля уже этой осенью

Уже осенью 2021 года в Кабинете министров Украины ожидается кадровая чистка, под которую может попасть и глава правительства Денис Шмыгаль.

Об этом сообщают источники "Телеграфа" в Офисе президента.

Как мы писали ранее, под "чистку" могут угодить сразу несколько министров. Но также рассматривается и возможность замены премьера.

Хотя лояльный и неамбициозный Шмыгаль устраивает ОП, на его место могут назначит первого вице-премьера, министра экономики Алексея Любченко.

Его кандидатура более выгодна Офису президента и его главе Андрею Ермаку.

Больше по теме читайте в материале "Телеграфа": Сразу несколько министров "выкинут" из Кабмина: источники назвали фамилии и сроки.