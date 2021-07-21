"Впечатление, что власти намеренно раскачивают лодку": о чем говорит заигрывание Банковой с Пекином

Президент Украины Владимир Зеленский, председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, внештатный советник главы Офиса президента Алексей Арестович практически в унисон сделали ряд прокитайских заявлений. Последний и вовсе высказался с акцентом на том, что Украина может развернуться к Западу задом, к Востоку (Китаю) – передом. В смысле внешнеполитических предпочтений. Мол, часть западного мира ради привлечения России на свою сторону в сдерживании Китая готова сдать национальные интересы Украины.

Подобные выпады проанализировал для "Телеграфа" директор Центра международных исследований, доцент кафедры международных отношений Одесского национального университета имени Мечникова Владимир Дубовик.

"Конечно, нужно отстаивать свои интересы. Но понимать – когда, с кем и каким тоном. Не ставить ультиматумы, не впадать в истерику. Есть определенные пределы, "красные линии". Никто не отказывался поддерживать Украину, но у всех есть и свои интересы и приоритеты. И другие страны не могут и не будут жить круглосуточно украинскими (интересами. - Ред.) . Они будут жить своими интересами, защищать их, включая туда, по мере возможности, поддержку Украины. Но не любой ценой. Из этого нам нужно исходить, это нужно понимать. А все заявления последних дней – это непрофессиональный, некомпетентный, безответственный бред", – уверен эксперт.

По его мнению, отворачиваться нам некуда, альтернативы у нас нет.

"Стратегически для Украины никогда не было альтернативы европейскому, евроатлантическому направлению. Лишь оно может дать нам будущее в смысле экономического, политического, демократического развития, а также в смысле безопасности. Со стороны РФ агрессия никогда не прекратится, – прогнозирует Владимир Дубовик. – Видоизменяться может, но прекратиться – нет. Давление, жесткий прессинг будут всегда. О каком еще восточном направлении тогда идет речь? О Китае? Ему дела до нас нет. Заинтересованность КНР помочь нам, в частности, против агрессии РФ (что остается для нас главной проблемой) далеко не очевидна. То есть, мы видим блеф, бред или и то, и другое".

Эксперт уверен: попытки надавить таким образом на Запад приведут лишь к тому, что там увидят, что в Украине у власти находятся люди, склонные к истерическому поведению, демаршам, безответственным заявлениям.

"Такое впечатление, что наши власти намеренно раскачивают лодку. Пытаются специально испортить отношения с теми же Штатами. Если это реакция на замечания со стороны США в адрес Украины о том, что слабо проводятся реформы, нет борьбы с коррупцией, принимаются какие-то резонансные решения типа смены руководства и набсовета "Нафтогаза" – это тоже безответственно. Причем это уже нехорошая традиция. Так делали и до Зеленского. Когда американцы указывают нам на какие-то недостатки внутренней политики (экономической или какой-то другой), обычно в ответ следуют заявления в стиле: "вы нам помогайте, деньги давайте, но не указывайте (особенно публично), что мы что-то делаем не так". К сожалению, МИД отодвинут от реального процесса принятия участия в выработке внешней политики, всё сосредоточено в Офисе президента. Так бывало и раньше. Но в этот раз концентрация подобных несвойственных канцелярии главы государства полномочий – беспрецедентна. Что идет во вред государству", – резюмирует Владимир Дубовик.

Заигрывания украинской властью с Китаем прокомментировал "Телеграфу" политический консультант, магистр международных отношений Тарас Березовец.

Есть ли Украине смысл поворачивать взор в сторону Востока? Своим мнением по этому поводу с "Телеграфом" поделился экс-зампредседателя Совмина Автономной Республики Крым, глава Всеукраинского общественного движения "Сила права" Андрей Сенченко.