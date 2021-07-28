Правительство должно сделать выбор в вопросе металлолома, который во многом будет политическим, - эксперт

В Министерстве экономики стартовали открытые консультации с металлургами и экспортерами металлолома – правительству предстоит сделать выбор, который во многом будет политическим.

Такое мнение высказал политолог Николай Давидюк, сообщает Depo.ua.

"Государственная поддержка или 2 тысячам металлоломщиков, или 200 тысячам работников горно-металлургического комплекса – выбор, казалось бы, понятен. Если бы ближайшие президентские выборы были не через 2 года, власть наверняка без лишних разговоров поддержала бы заводы, на которых трудится больше электората. Но до выборов далеко, и это дало шанс на открытую дискуссию в Минэкономики для фирм, зарабатывающих на вывозе из Украины стратегического для металлургии сырья. Спекулятивный бизнес с быстрыми деньгами и большими оборотами в стиле "купи-продай" привлекателен для многих молодых политиков во власти.

И все-таки, главным аргументом для любой власти, которая делает выбор в пользу той или иной отрасли, должны быть зарплаты и налоги. Если из-за дефицита вывезенного за рубеж металлолома в Украине начнут останавливаться металлургические заводы и увольнять людей, социальная стабильность в восточных областях страны испарится мгновенно. Очевидно, этот политический фактор сыграет серьезную роль при определении позиции правительства в вопросе возможного запрета на вывоз металлолома из Украины" – резюмировал эксперт.