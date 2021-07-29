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Экс-министра финансов Данилюка не допустили к конкурсу в Бюро экономической безопасности: причина удивительна

Экс-министра финансов Данилюка не допустили к конкурсу в Бюро экономической безопасности: причина удивительна
15:48 Сегодня Телеграф

Во время выборов главы Бюро экономической безопасности Украины, которое должно заработать в сентябре и займется расследованиями уголовных нарушений в сфере финансов, разгорелся скандал. К участию в конкурсе не допустили одного из авторов идеи БЭБ - экс-министра финансов Александра Данилюка, сославшись на отсутствие профильного диплома. 

На своей странице в "Фейсбуке" министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов заявил, что очень ценит Данилюка, но не смог пропустить его кандидатуру. Дескать, у бывшего главного финансиста страны есть три диплома, но якобы ни одного профильного, который мог бы удовлетворить требования.

Так, комиссию не устроил диплом о бизнес-образовании из университета Индианы (США), вокруг которого, собственно, и разгорелись дискуссии. Дескать, украинский закон не признает иностранные дипломы автоматически, и перед конкурсом Данилюк, по словам Милованова, должен был пройти формальную процедуру - нострификацию - в МОН.

"По сути, комиссия понимает, что образование есть, но по закону признать этого не может. Потому что есть ксерокс диплома и нет подтверждения, что этот ксерокс настоящий. Я знаю Александра и верю ему. Я уверен что диплом настоящий. Но закон требует проверки, а не веры. И комиссия не может нарушить закон", - написал Милованов. 

Тем временем сам Данилюк назвал комиссию "ручной" и возмутился, что его исключили из конкурса в Бюро, которое он "придумал, предложил и системно пытался запустить в течение более 10 лет".

"Я знал, что так будет, но повод, под которым они это сделали, - просто эпический. Оказывается, у меня нет профильного образования! Группа товарищей без собственного мнения не признали мой диплом одного из самых престижных университетов мира - Индианского университета! Быть министром финансов и секретарем СНБО, работать в самых известных финансовых организациях в мировых финансовых столицах - значит, у меня было достаточно образования, а сейчас - нет ?!" - задается вопросами Данилюк на своей странице в "Фейсбуке", считая, что БЭБ начали разрушать еще до запуска.

Отметим, что Бюро экономической безопасности в Украине заработает в сентябре и должно насчитывать около 4000 человек, которые будут расследовать экономические преступления. Оно станет центральным органом исполнительной власти, деятельность которого будет координировать Кабмин.  

Напомним, Верховная Рада приняла 28 января в целом законопроект о создании Бюро экономической безопасности (БЭБ), которым ликвидируется налоговая милиция, а у СБУ забирают возможность заниматься экономическими преступлениями. О том, зачем нам нужно БЭБ и какие будут сложности в работе нового органа, "Телеграф" побеседовал со старшим аналитиком по налоговым вопросам Института социально-экономической трансформации Вячеславом Черкашиным.

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Елена Волкова
Автор: Елена Волкова
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Все по теме:

Скандал, Конкурс, Диплом, Александр Данилюк, Тимофей Милованов, БЭБ, Бюро экономической безопасности.
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