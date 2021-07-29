Зеленский мог отдыхать на своей испанской дачи - политолог (фото)

Президент Украины Владимир Зеленский, который не появлялся на публике с 19 по 28 июля, мог отдыхать в это время на своей вилле в городке Forte dei Marmi, на берегу Тирренского моря в Италии.

Об этом сообщил политолог Виктор Уколов на своей странице в Facebook.

Так, в 2017 году супруги Зеленских приобрели роскошную виллу на 15 спален в Италии за 4 миллиона евро.

«На фирму San Tommaso S.R.L., которая есть в декларации Зеленских, зарегистрирована огромная, даже по меркам этого курорта, вилла на 15 спален. Дело в том, что это любимый город богатых россиян, просто выкупили здесь половину недвижимости. Но даже в Forte dei Marmi нормальный размер виллы 6-9 спален, что уже считается большими размерами для Италии », - написал политолог.

Между прочим, виллу Зеленские приобрели во время войны в 2017 году и почти за 4 млн евро.

"Конечно, некоторые могут спросить прилично ли президенту бедной страны так наслаждаться? Как и почему миллионеры Зеленские никогда не были замечены в благотворительности в поддержку армии? Но не будем считать деньги в чужом кармане, в конце концов они неплохо зарабатывали в России через продюсерскую компанию "Green family", выводя средства в оффшор, где она зарегистрирована", - говорится в сообщении Уколова.

Уколов отмечает, что в Форте дей Марми отдыхает много русских высокопоставленных, к примеру Роман Абрамович, Олег Тиньков, Борис Громов, Алексей Кудрин и др. Более того, Владимир Зеленский мог общаться с ними неофициально.