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Популярное в Бельгии интернет-издание критикует власть за экономический популизм и преследование Медведчука

Популярное в Бельгии интернет-издание критикует власть за экономический популизм и преследование Медведчука
Обновлено 19:24 Сегодня Телеграф

Международные кредиторы Украины опасаются, что экономический популизм президента Зеленского приведет к тому, что он восстановит ручной контроль над денежно-кредитной и курсовой политикой. Не меньше их беспокоит очевидная готовность Зеленского использовать полицейские и судебные полномочия для продвижения интересов своего окружения и запугивания политических соперников, как в случае с уголовным преследованием председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука.

Об этом пишет ведущее бельгийское интернет-издание EUobserver.

В публикации отмечается, что третий год своего президентства Владимир Зеленский начал с небывалой ранее низкой популярности.

"Опрос, опубликованный в июне, показал, что только 21,8% украинцев проголосовали бы за его переизбрание. А более половины предпочли бы, чтобы он даже не баллотировался на второй срок. Это очень резкое снижение по сравнению с 73% поддержки, которые привели его к власти два года назад", – пишет EUobserver.

По мнению автора статьи, Зеленский пытается "перезагрузить свои рейтинги", возродив предвыборное обещание провести деолигархизацию Украины.

"Первым делом Президент закрывает три независимых телеканала: "112 Украина", NewsOne и ZIK, которые связывают с лидером украинской оппозиции Виктором Медведчуком, а в последствие арестовывает бизнесмена по подозрению в государственной измене", – пишет бельгийский ресурс.

Но автор констатирует, что деолигархизация является лишь ширмой для главной цели Зеленского – укрепления личного авторитета, а преследование Медведчука – не что иное, как запугивание и устранение политических соперников.

Напомним, Офис генерального прокурора обвиняет председателя Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука в государственной измене. 13 мая этого года лидер оппозиции был помещен под домашний арест, а 9 июля Печерский районный суд города Киева продлил эту меру пресечения еще на два месяца. Адвокаты политика подали жалобу на данное решение. Ее рассмотрение должно было состояться 20 июля в Апелляционном суде города Киева, но заседание было перенесено, из-за того, что коллегия судей получила материалы дела только накануне заседания утром и не успела ознакомиться с ними.

Напомним, ранее адвокат председателя политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука Лариса Чередниченко заявила, что судья по делу оппозиционного политика Сергей Вовк совершил правонарушение в ходе рассмотрения дела, и оценку его действиям будут давать следователи.

Также напомним, что Киевский апелляционный суд перенес рассмотрение апелляции, которую подали адвокаты председателя политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука об отмене продления домашнего ареста на 30 июля.

9 июля Печерский райсуд Киева продлил срок домашнего ареста Виктору Медведчуку до 7 сентября. Комментируя данное решения суда, Виктор Медведчук подчеркнул, что оно является незаконным и, безусловно, будет обжаловано.

Ранее народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Ренат Кузьмин заявлял, что суд незаконно принял решение о продлении сроков следствия по делу Виктора Медведчука на 6 месяцев.

Также напомним, что 2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов.

26 февраля журналисты незаконно закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал – "Перший Незалежний". Учредителями нового медиа стала группа журналистов, ранее работавших на каналах "112 Украина", NewsOne и ZIK. Но буквально через час после начала вещания власть незаконно отключила телеканал от эфира.

20 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решения Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек - среди них председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов "112 Украина", NewsOne и Zik.

За последние месяцы мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали более 55 тысяч материалов, посвященных травле украинской властью оппозиции и независимых телеканалов.

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Василий Неплохой
Автор: Василий Неплохой
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Виктор Медведчук, Владимир Зеленский.
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