Медведчук: Мы продолжим деятельность по защите судебной власти от давления со стороны власти

Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук заявил о готовности продолжить деятельность по защите судебной власти от давления со стороны власти. Об этом он сказал после заседания суда. Трансляцию вел телеканал "Перший Незалежний".

"Наша партия и фракция в парламенте, которая является второй по величине, и партия заняла второе место на выборах, больше остальных присутствующих депутатов всегда защищала и защищает независимость судебной власти. И я вам хочу сказать, что я сегодня еще раз убедился в том, что эту деятельность – не работу, а деятельность - по защите судебной власти, по формированию статуса ее независимости, - мы должны продолжить. Мы боремся против влияния внешнего управления на суды и судебную власть, мы выступали категорически против внесения изменений в ВККС, в Высший совет правосудия, где иностранцы будут играть ключевую роль. Мы выступали против сокращения численности Верховного суда Украины, мы защищали Конституционный суд Украины и будем продолжать это делать, потому что сегодняшнее решение в очередной раз демонстрирует, насколько важна независимость власти, независимость судебной власти как третьей ветви власти от внешнего управления, но и независимость судебной власти от других ветвей власти", - сказал он.

Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов.

26 февраля журналисты незаконно закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал – "Перший Незалежний". Учредителями нового медиа стала группа журналистов, ранее работавших на каналах "112 Украина", NewsOne и ZIK. Но буквально через час после начала вещания власть незаконно отключила телеканал от эфира.

20 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решения Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек - среди них председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

13 мая в Печерском суде Киева избрали меру пресечения председателю политсовета партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку. 21 мая Киевский апелляционный суд оставил в силе круглосуточный домашний арест для нардепа. 9 июля суд продлил домашний арест Виктора Медведчука до 7 сентября. Сразу же после начала заседания адвокаты лидера ОПЗЖ заявили об отводе судье Сергею Вовку. Дело в том, что Вовк решил рассматривать вопрос продления сроков досудебного расследования без стороны защиты. Но в итоге суд отклонил ходатайства об отводе судьи и прокурора.

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов "112 Украина", NewsOne и Zik.

За последние месяцы мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали более 55 тысяч материалов, посвященных травле украинской властью оппозиции и независимых телеканалов.