Королевская: Стала абсолютно очевидна полная фабрикация дела против Виктора Медведчука

Во время заседания Киевского апелляционного суда Киева по обжалованию меры пресечения для председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука стала абсолютно очевидна полная фабрикация дела. Об этом заявила народный депутат от ОПЗЖ Наталья Королевская в эфире телеканала "Перший Незалежний".

По ее слова, адвокаты лидера оппозиции смогли доказать в суде позицию и невиновность Медведчука.

"Стала абсолютно очевидна полная фабрикация дела против Виктора Медведчука. Адвокаты представили абсолютно юридически грамотную позицию о том, что отсутствует какой-либо доказанный факт в этом процессе. И, безусловно, людям, которые даже не являются юристами, сегодня понятно, что это политический процесс, что это процесс политического преследования команды "Оппозиционной платформы – За жизнь" и одного из лидеров команд Виктора Медведчука", заявила политик.

Королевская подчеркнула, что судебный процесс носит только политический характер, а следствие пытается оказать давление на оппозицию. Кроме того, нардеп отметила, что Виктор Медведчук единственный политик в стране, который представил другой путь развития, поэтому его позиция не выгодна властям.

"И для нас, безусловно, этот процесс сегодня носит политический подтекст относительно как лидера Виктора Медведчука, так и всей команды, которой люди доверили право представлять их интересы. Это более двух миллионов избирателей, людей, которые нас поддержали. Мы понимаем, что этой власти мешают те, кто имеют профессиональную позицию, кто сегодня могут формировать профессиональную точку зрения. Наша команда не раз им представляла план выхода из кризиса, но им это сегодня не нужно. И мы, конечно, очень надеемся, в душе надеемся на справедливость нашей судебной системы. Но мне кажется, что судьи находятся под огромнейшим давлением, в сложнейшей сегодня ситуации, потому что быть соучастниками фабрикации этого процесса – это очень-очень недостойно. Поэтому, как говорится, надежда умирает последней, но то, как происходит процесс, и то, что он носит исключительно политический процесс преследования, сомнений у нас не вызывает", - добавила парламентарий.

Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов.

26 февраля журналисты незаконно закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал – "Перший Незалежний". Учредителями нового медиа стала группа журналистов, ранее работавших на каналах "112 Украина", NewsOne и ZIK. Но буквально через час после начала вещания власть незаконно отключила телеканал от эфира.

20 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решения Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек - среди них председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

13 мая в Печерском суде Киева избрали меру пресечения председателю политсовета партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку. 21 мая Киевский апелляционный суд оставил в силе круглосуточный домашний арест для нардепа. 9 июля суд продлил домашний арест Виктора Медведчука до 7 сентября. Сразу же после начала заседания адвокаты лидера ОПЗЖ заявили об отводе судье Сергею Вовку. Дело в том, что Вовк решил рассматривать вопрос продления сроков досудебного расследования без стороны защиты. Но в итоге суд отклонил ходатайства об отводе судьи и прокурора.

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов "112 Украина", NewsOne и Zik.

За последние месяцы мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали более 55 тысяч материалов, посвященных травле украинской властью оппозиции и независимых телеканалов.