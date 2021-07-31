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Бурмич о деле Медведчука: Это политическое преследование лидера украинской оппозиции, который говорит правду украинскому народу

Бурмич о деле Медведчука: Это политическое преследование лидера украинской оппозиции, который говорит правду украинскому народу
Обновлено 10:51 Сегодня Телеграф

Уголовные дела против председателя политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука - это политическое преследование лидера украинской оппозиции, который говорит правду украинскому народу. Об этом в ходе пресс-конференции заявил народный депутат от ОПЗЖ Анатолий Бурмич.

Он подчеркнул, что это также препятствование депутатской деятельности Медведчука.

"Это препятствие депутатской деятельности лидера партии, лидера украинской оппозиции, который говорит правду украинскому народу, изобличая преступления власти и отдельных ее представителей. Это не суд, это судилище. И это все прекратится. Потому, что даже их партнеры, о которых они говорили: "Наши партнеры дают нам деньги", "наши партнеры нас направляют", они сейчас наши партнеры. Были ваши партнеры - а стали наши партнеры. Потому, что они сегодня за выполнение Минских договоренностей, за выполнение формулы Штайнмайера. И мы, "Оппозиционная платформа - За жизнь", уже вместе с нашими новыми партнерами заставим власть принести мир и справедливость в нашу стране. И я уверен, что Виктор Владимирович Медведчук будет на свободе. И каналы, незаконно закрытые, будут работать. И весь украинский народ будет знать правду из первых уст по каждому вопросу. Мы принесем мир в страну, мы принесем экономическое процветание, создание рабочих мест. Мы прекратим грабительские тарифы, мы восстановим законность и правовые законные расследования. И те, кто нарушал закон все это время - никуда вы не денетесь - ни на Эвересте, ни в Марианской впадине. Везде достанем и посадим", - подчеркнул Бурмич.

Напомним,  2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов.

26 февраля журналисты незаконно закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал – "Перший Незалежний". Учредителями нового медиа стала группа журналистов, ранее работавших на каналах "112 Украина", NewsOne и ZIK. Но буквально через час после начала вещания власть незаконно отключила телеканал от эфира.

20 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решения Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек - среди них председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

13 мая в Печерском суде Киева избрали меру пресечения председателю политсовета партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку. 21 мая Киевский апелляционный суд оставил в силе круглосуточный домашний арест для нардепа. 9 июля суд продлил домашний арест Виктора Медведчука до 7 сентября. Сразу же после начала заседания адвокаты лидера ОПЗЖ заявили об отводе судье Сергею Вовку. Дело в том, что Вовк решил рассматривать вопрос продления сроков досудебного расследования без стороны защиты. Но в итоге суд отклонил ходатайства об отводе судьи и прокурора.

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов "112 Украина", NewsOne и Zik.

За последние месяцы мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали более 55 тысяч материалов, посвященных травле украинской властью оппозиции и независимых телеканалов.

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Василий Неплохой
Автор: Василий Неплохой
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Виктор Медведчук, ОПЗЖ.
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