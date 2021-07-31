Украинцы со всей страны приехали под апелляционный суд, чтобы поддержать Медведчука

Украинцы со всей страны приехали под Киевский апелляционный суд, чтобы высказать свою поддержку главе политсовета ОПЗЖ Виктору Медведчуку.

Так, поддержать лидера ОПЗЖ приехали со всей страны, в частности из Одессы, Николаева, Донецкой и Луганской областей, Закарпатского региона и других. Поддержать Медведчука в сфальсифицированном властью судебном процессе также пришли народные депутаты Украины, депутаты местных советов, Молодежного крыла ОПЗЖ, а также простые украинцы, которые возмущены произволом власти и политическим преследованием лидера оппозиции.

Напомним, сегодня, 30 июля, Киевский апелляционный суд рассматривает апелляцию защиты Медведчука на решение Печерского райсуда столицы о продлении ему домашнего ареста до 7 сентября.

Виктор Медведчук, выступая в суде заявил, что следственный судья Сергей Вовк, при вынесении решения о продлении домашнего ареста, полностью проигнорировал аргументы стороны защиты.

Он отметил, что следственным судьей Печерского района было допущено игнорирование именно аргументов и доводов защиты относительно обоснованности подозрения, которая легла в основу принятия решения относительно возможного продления меры пресечения.

"Я хорошо понимаю и осознаю, что предметом данного судебного разбирательства является мера пресечения, ее продлении в соответствии с решением судьи, следователя судьи Печерского района. Но мера непосредственно и напрямую связан с теми статьями уголовного кодекса Украины, предусматривающих ответственность за особо тяжкие преступления, я подчеркиваю, особо тяжкие преступления, которые мне вменяют. И поэтому требование Уголовно-процессуального законодательства относительно обоснованности подозрения является непосредственным и обязательным к исполнению, как органами следствия, прокуратуры, так и судьями. Я считаю, что следственным судьей Печерского района было допущено именно игнорирование аргументов и доводов защиты относительно обоснованности подозрения, которая легла в основу принятия решения относительно возможного продления меры пресечения. Тем более, что громкие ссылки на такие статьи Уголовного кодекса, на мой взгляд, как человека, который кое-что разбирается в вопросах юриспруденции, являются ничем иным, как тем, что влечет за собой пустоту в плане приведения аргументов и доводов, которые подчеркивают и подтверждают обоснованность подозрения. Более того, это напрямую влияет на признаки тех преступлений, которые мне вменяются, а также на допустимость доказательств в соответствии с нормами Конституции и действующего уголовно-процессуального законодательства", - отметил политик.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский во время интервью телеканалу "1+1" в конце августа 2019 года заявил, что он готовится раскрыть "громкую историю" о финансировании партии Виктора Медведчука "Оппозиционная платформа - За жизнь".

По словам новоиспеченного главы государства, у него и его сторонников "есть большие вопросы" относительно того, откуда берутся средства на финансирование собственно партии, а также телевизионных каналов, которые ее поддерживают.

Позже, в ноябре того же года, в СМИ появилась информация о том, что департамент " К " СБУ получил задание организовать слежку и сбор конфиденциальной информации о руководстве партии и народных депутатов от "оппозиционной платформы - за жизнь": Медведчука В. В., Шуфрича Н. И., Козака Т. Р., Нимченко В. И., Загороднего Ю. И., Колтуновича А. С., Волошина А. А., Дунаева С. В., Столара В. М., Абрамовича И. А., Приходько Н. И., Пономарева А. С.

При этом Верховная Рада не давала разрешения на привлечение к уголовной ответственности указанных депутатов. Так, в политсиле пришли к выводу, что осуществление в отношении них любых оперативно-розыскных действий является незаконным и содержит признаки тяжких уголовных преступлений, предусмотренных статьями 182, 344, 356, 365, 170, частью первой статьи 371 УК Украины.

В своем заявлении "Оппозиционная платформа - За жизнь" возмутились тем, что власть использует Службу безопасности Украины для политического сыска, преследуя народных депутатов их политсилы по политическим мотивам, осуществляя таким образом моральный террор, и обратилась в ГБР с требованием открыть уголовное производство.

Как известно, 20 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек - среди них председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

13 мая Печерский суд Киева избрал меру пресечения председателю политсовета партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку. 21 мая Киевский апелляционный суд оставил в силе круглосуточный домашний арест для нардепа. 9 июля суд продлил домашний арест Виктору Медведчуку до 7 сентября.

Сразу же после начала заседания адвокаты лидера ОПЗЖ заявили об отводе судьи Сергею Вовку. Дело в том, что Вовк решил рассматривать вопрос продления сроков досудебного расследования без стороны защиты. Но в итоге суд отклонил ходатайство об отводе судьи и прокурора.