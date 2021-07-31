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Медведчук уверен, если Запад договорится с РФ, Украина перестанет их интересовать, – венгерские СМИ

Медведчук уверен, если Запад договорится с РФ, Украина перестанет их интересовать, – венгерские СМИ
Обновлено 13:14 Сегодня Телеграф

В зарубежных СМИ продолжают обсуждать статью председателя Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука о российско-украинских отношениях, которая, по сути, является ответом на публикацию Президента России Владимира Путина, где он изложил свое мнение, как должны развиваться отношения двух стран. В частности, популярный венгерский интернет-портал Carpat Hir соглашается с мнением Медведчука, что антироссийская политика Зеленского не лучшим образом влияет на репутацию Украины и может повлечь негативные последствия для страны.

В публикации отмечается, что, по мнению лидера ОПЗЖ, Киев совершает огромную ошибку, "возводя стены против России и дистанцируясь от всех форм сотрудничества со своим соседом", так как это наносит ущерб экономике Украины.

"Медведчук отметил, что появляется все больше признаков того, что Запад проявляет более снисходительный тон по отношению к Москве, особенно в контексте проекта "Северный поток – 2". По его словам, если Запад и Москва договорятся за кулисами, то Киев станет никому не интересен, что может иметь очень негативные последствия для Украины", – пишет Carpat Hir.

Напомним, председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа ‒ За жизнь" Виктор Медведчук давно и последовательно отстаивает идею создания трехстороннего газотранспортного консорциума Украина ‒ ЕС ‒ Россия. И эта идея, считает политик, особенно актуальна сейчас, когда Украина оказалась в очень непростой ситуации из-за завершения строительства "Северного потока ‒ 2".

"Совместное заявление США и Германии по "Северному потоку ‒ 2" стало холодным душем для украинской власти и приговором ее недальновидной и русофобской политике. Этот абсолютный стратегический проигрыш Украины ‒ следствие непродуманного и даже дилетантского подхода официального Киева к построению международных экономических отношений", – подчеркнул парламентарий.

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Василий Неплохой
Автор: Василий Неплохой
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