Медведчук перед заседанием Апелляционного суда: Уголовное дело против меня сфабриковано СБУ

Народный депутат Украины, председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что уголовное дело против него сфальсифицировано с целью давления на оппозицию, которая не согласна с курсом президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом лидер оппозиции заявил во время брифинга перед заседанием Киевского апелляционного суда, который будет рассматривать апелляционную жалобу стороны защиты Виктора Медведчука на продление ему круглосуточного домашнего ареста.

Трансляцию вел телеканал "Перший Незалежний".

"Картина является очевидной. Очевидно, что уголовное дело сфальсифицировано с одной целью - закрыть рот оппозиции, нанести удар по "Оппозиционной платформе - За жизнь", сделать все для того, чтобы те, кто не согласен с курсом президента, закрыли рот и прекратили оппозиционную деятельность. именно это указано в материалах подозрения о том, что Медведчук, который не согласен с курсом президента, - и далее по тексту. То есть все это сделано с одной целью. Эта цель стратегическая, эта цель, которая была предназначена властью по отношению ко мне, к моему коллеге, точно так же, как по отношению ко всей партии "Оппозиционная платформа - За жизнь". Это нанести удар в отношении оппозиционных политиков. Я уверен, что у них с этим ничего не получится, потому что фальсификация все равно станет явной если не в сегодняшнем судебном заседании, то в последующим, потому что есть достаточно данных, чтобы вскрыть все эти фальсификации, все нарушения, все незаконные и преступные действия власти", - сказал Виктор Медведчук.

Народный депутат подчеркнул, что судебная инстанция имеет все возможности принять законное и обоснованное решение.

"И у суда первой инстанции, и сегодня у апелляционного суда есть все возможности рассмотреть данное дело и принять, как вы уже спрашивали, законное и обоснованное решение. И вопрос не в сроках, а вопрос в рассмотрении по существу, и самое главное - чтобы в процессе рассмотрения этого дела по существу были полностью соблюдены требования закона и любое решение, которое принимается как следствием, так и органами прокуратуры и судом, должно быть обоснованным, объективным и законным. Именно на это я рассчитываю. Подчеркивая - не надеюсь, а рассчитываю, именно этого я и адвокаты, как и партия в целом будем добиваться от правоохранительной системы и от судов", - сказал Виктор Медведчук.

Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов.

26 февраля журналисты незаконно закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал – "Перший Незалежний". Учредителями нового медиа стала группа журналистов, ранее работавших на каналах "112 Украина", NewsOne и ZIK. Но буквально через час после начала вещания власть незаконно отключила телеканал от эфира.

20 февраля Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решения Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек - среди них председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

13 мая в Печерском суде Киева избрали меру пресечения председателю политсовета партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку. 21 мая Киевский апелляционный суд оставил в силе круглосуточный домашний арест для нардепа. 9 июля суд продлил домашний арест Виктора Медведчука до 7 сентября. Сразу же после начала заседания адвокаты лидера ОПЗЖ заявили об отводе судье Сергею Вовку. Дело в том, что Вовк решил рассматривать вопрос продления сроков досудебного расследования без стороны защиты. Но в итоге суд отклонил ходатайства об отводе судьи и прокурора. 30 июля Киевский апелляционный суд отказал адвокатам председателя политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука в удовлетворении апелляции относительно продления сроков домашнего ареста политика до 7 сентября.

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов "112 Украина", NewsOne и Zik.

За последние четыре месяца мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали более 55 тысяч материалов, посвященных травле украинской властью оппозиции и независимых телеканалов.