Кузьмин: Медведчук предложил Украине альтернативный путь развития

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук предложил Украине альтернативный путь развития, однако власть не прислушивается и пытается нейтрализовать оппозицию в стране. Об этом в ходе пресс-конференции, которую транслировал телеканал "Перший Незалежний", заявил народный депутат от ОПЗЖ Ренат Кузьмин.

"Дело не столько в Медведчуке. На самом деле происходит следующее, в стране происходит. Медведчук - это тот человек, кото предложил стране альтернативный путь развития. Он показал другой абсолютно путь. Не тот, который мы слышим восемь лет. Это путь уничтожения страны, да? Мы восемь лет наблюдаем этот путь, нас пытаются по нему толкнуть. Медведчук говорит: "Давайте пойдем другим путем". Он предложил этот путь нам всем, народу Украины. Этот путь у нас пытаются забрать. Каким образом? Ну, сначала нейтрализовав, уничтожив Медведчука, а потом всех нас", - заявил политик.

При этом Кузьмин подчеркнул, что действующая власть отбрасывает все варианты развития и продвижения Украины, которые противоречат интересам самих чиновников.

"И, по сути, то, что мы сегодня пытаемся разобраться в деле Медведчука - мы пытаемся разобраться в деле всей страны. Мы пытаемся дать возможность нам всем определиться, выбрать путь, по которому страна должна двигаться. Нам это запрещают делать и запрещают это самым циничным, наглым и преступным образом, уничтожая Медведчука и политическую силу Медведчука", - добавил нардеп.