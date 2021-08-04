Виталий Журавский: Майдан уже есть, но он скрытый

Майдан в Украине уже есть, но он скрытый и проявляется в том, что люди не платят за квартплату, чем выражают свой протест против действий нынешней власти, убежден доктор юридических наук, академик Виталий Журавский.

Об этом он сказал в эфире передачи "Голос народа" на телеканале "Перший Незалежный".

Как далеко может зайти власть в попытках уничтожить оппозицию - мы говорим о процессе над Виктором Медведчуком.

- Это - политический процесс. Поэтому с юридической точки зрения даже не стоит его оценивать. Но если брать юридическую точку зрения, то сторона обвинения представила четыре эпизода. Четвертый - секретный, и этот эпизод никто не видел, даже суд. А из трех эпизодов прокуратура предоставила фейковые доказательства, которые нельзя считать доказательствами. Сторона защиты разбила их полностью. Доказательства построены на копиях документов, а не на оригиналах. Суд не должен принимать это в качестве доказательств. То есть в этих документах якобы звучит голос Медведчука, якобы это его почерк, якобы он причастен к определенному событию. Минюст имеет перечень учреждений, по закону, которые должны проводить экспертизу. Они должны быть независимыми от стороны обвинения. Эти же материалы были переданы в эти учреждения, и сторона защиты получила выводы, диаметрально противоположные стороне обвинения. Нечего представить. Вообще непонятно, почему Медведчук с правовой точки зрения находится под домашним арестом. Когда объявляют меру пресечения, то должны предоставить перечень лиц, с которыми он не должен общаться, чтобы не влиять на расследование дела. До сих пор такого перечня не было - тогда зачем ограничивать его деятельность? Он народный депутат, и суд незаконно ограничивает его политическую деятельность. Кроме того, расследование начала СБУ, а это не тот орган, который должен рассматривать дело, связанное с народным депутатом. В соответствии с изменениями УПК, подозрение может быть объявлено и народному депутату, но дело ведет ГБР. То есть неустановленный орган проводил следствие, проводил экспертизу. Само дело должно было рассматриваться по месту нахождения этого органа, ГБР, Шевченковским районным судом. В деле Порошенко апелляция указала четко, что его дело должно рассматриваться Шевченковским судом, поскольку он является народным депутатом - по месту нахождения ГБР. А дело Медведчука рассматривал Печерский суд, потому что нашли абсолютно управляемого судью, Вовка, чтобы получить необходимое решение - то есть изолировать Медведчука как одного из лидеров ОПЗЖ от политической деятельности.

- Можете спрогнозировать решение суда по апелляции?

- Президенты Украины всегда пытались сделать суд ручным. В свое время президент Ющенко незаконно выдал указ и освободил меня от должности заместителя председателя КГГА. Я подал в суд и его выиграл. И меня потом указом президента вернули на ту же должность, вопреки давлению АП Ющенко. Недавно Высший кассационный суд в составе Верховного суда рассмотрел жалобу председателя Конституционного суда, Тупицкого, и признал его увольнение указом президента незаконным, несмотря на большое давление. То есть в судебной ветви власти есть честные люди. Но на эту судебную ветвь власти оказывается огромное давление. Как только появилось решение Кассационного суда по поводу Тупицкого, на следующий день появилось уголовное производство, которое начало ГБР о злоупотреблении властью, касающееся по факту пяти судей, которые принимали решения. Это невиданный факт в истории Украины. Эти судьи уже прошли чистилище иностранных экспертов, это вновь избранные судьи ВР. Это сделано для того, чтобы дело не поступило в Высшую палату. И чтобы 9 сентября не было аналогичного решения Кассационного суда по поводу другого судьи Конституционного суда, которого тоже незаконно уволил Зеленский своим указом, Косьминина. Я бы хотел надеяться, что суд примет правосудное решение и Виктор Владимирович сможет заниматься политической деятельностью. Потому что все претензии, которые ему предъявлены, - это претензии, что он предлагает альтернативный путь развития Украины, а не тот, который выбрала команда Зеленского: внешнее управление, высокие тарифы, продажа земли иностранцам, вся судебная ветвь власти во внешнее управление. Виктор Владимирович предлагает вернуться к статьям Конституции Украины, по которым мы должны строить независимое суверенное государство в интересах украинского народа.

- Нам пишут: "Надо обязать всех, кто баллотируется в президенты и депутаты, сдавать экзамен на знание Конституции. Власть ее никогда не читала, поэтому и ломают через колено".

- Точно. Они не читают. ВИП-спикеры от "Слуги народа" не читали Конституцию. Они ее не знают. И не только они, но и депутаты от других партий. Они приняли три закона, которые касаются судебной ветви власти, ВКС и Высшего совета правосудия. Это касается оценки судей, проверки судей, представления кандидатур на судей. ВКС занимается оценкой кандидатов на должность судей. Три человека из шести - представители судебной власти Украины, которых рекомендует Совет судей. И три - иностранные граждане, которых рекомендуют международные организации. В случае если равное количество голосов, то решение принимается, которое одобрено тремя иностранцами или двумя иностранцами из трех. А если проголосовали четыре судьи, то решение считается принятым, если проголосовали два судьи-иностранца. Также создана комиссия по этике - по поводу кандидатов на должность Высшего совета правосудия. Если бы депутаты читали Конституцию, то они бы посмотрели первую статью, где написано, что Украина является независимой и суверенной. 38-ю статью, где указано, что граждане Украины имеют право управлять государственными делами прямо или непосредственно. И еще есть статья, где написано, что народ является единственным сувереном и носителем власти. Иностранные граждане не должны участвовать ни в конкурсной комиссии, ни в Совете этики. Это антиконституционное решение, но за это депутаты проголосовали. Государство существует, когда институты его работают, а особенно такой институт, как суд. А он сегодня парализован.

- Парализация судов - это еще одно подтверждение того, что у нас продолжается узурпация власти?

- Абсолютное подтверждение. За всю историю Украины никогда президент не увольнял судью Конституционного суда. А Зеленский уволил двух судей. Есть 149-я статья Конституции, где написано, что решение об увольнении судьи принимается не менее двумя третями судей Конституционного суда. А такого решения не было, и он вышел за пределы своих полномочий. Есть законопроект, поданный президентом, о ликвидации ОАСК. Лишь два суда - ОАСК и Конституционный суд - могут признать неконституционными, незаконными акты исполнительной власти. И они заблокированы. Сам президент сказал: я заблокировал Конституционный суд. А ОАСК надо ликвидировать, сменить название на Киевский городской окружной административный суд - наберут новых людей, которые будут выполнять все решения. Это страшно, потому что существует 6-я статья Конституции, где есть разграничение власти на законодательную, исполнительную и судебную. И никто не должен вмешиваться в судебную ветвь власти.

- Чем может завершиться для власти таки узурпация власти? Может быть новый майдан и почему власть не хочет воспользоваться договоренностями, которые пойдут на пользу Украине?

- Майдан уже есть, но он скрытый. То есть люди не платят за квартплату. Это их протест.

- Более 82 млрд долга.

- Давайте сравним с периодом Порошенко. Я не сторонник этого лица и его политической силы. Но Зеленский пришел к власти на критике режима Порошенко. О чем, кстати, говорится в статье Виктора Владимировича, касающейся коммунальных платежей. В августе 2019 года мы платили за 1000 кубов газа 5970 гривен. А в июле этого года – 10 138 гривен. За этот период ЖКУ выросли на 109%. Субсидии уменьшены вдвое, и сейчас власть начинает действовать антиконституционным способом - будет проверять, что в холодильнике у человека. Есть же конституционная норма - неприкосновенность жилища. Рост ЖКУ влияет на цены, на все, что производится в Украине. По последним данным ООН, у нас 10 млн человек голодают.

- Возможно, нас уже спасут, потому что вопрос тарифов будут рассматривать на заседании СНБО. Будет ли решение СНБО больше не повышать тарифы?

- Я в это не верю. Я убежден в том, что повышение тарифов будет. Они могут только отсрочить, исходя из политических соображений. Впереди визит к Байдену, им бы хотелось, чтобы не было никаких протестов накануне "Крымской платформы" - пиар-акции президента - и накануне Дня Независимости.

- Что должен решить СНБО, если у нас есть Минэнергетики, НКРЕКП, Кабмин, ВР?

- По Конституции СНБО является координирующим органом при президенте. То есть СНБО не имеет отдельных самостоятельных властных полномочий. Входят туда абсолютно карманные люди, зависимые от президента. А кто имеет отдельную точку зрения, тот кандидат на вылет, как Аваков. Думаю, что такая же история ожидает и председателя ВР. Он правильно сказал, что СНБО не может быть ни досудебным органом, ни судебным. Фактически это пиар-орган, досудебный орган, судебный орган, где решаются дела только со стороны обвинения. У четырех человек забрали гражданство, а по Конституции гражданство не может забрать никто.

- Почему сейчас такое происходит, а в предыдущие годы даже никто не рисковал? Почему никто не выражает никакого протеста?

- Протест скрытый, за закрытыми дверями. Эта партия и этот президент убили главное: надежду и веру. Когда проходили выборы в органы местного самоуправления, то за все годы независимости был рекордно низкий уровень явки. В некоторых регионах приходило 20% избирателей. Во многих регионах меньшинство определило, кто будет управлять их селами, городами. Люди уже не верят, что выборами можно что-то изменить. И это как раз элемент, который дает возможность устанавливать диктатуру. Но накапливается негатив, который эту гайку по резьбе сорвет. Народ в значительной степени является непредсказуемым, но его нельзя притеснять без конца. Однако опасность в том, что люди могут захотеть иметь железную руку, а это диктатура. Опасность в том, что может быть третий майдан, а я не призываю к нему. Потому что третий майдан Украина не выдержит - она расколется. Я против этого - я за суверенную Украину, за то, чтобы ее сшить. И я за конституционную смену власти. Лучший вариант - если бы Зеленский написал заявление, сказал бы: я не справился.

- Нам пишут: "Вы думаете, изменить эту власть законным способом возможно?"

- Возможно. Если взять всю историю Украины, то власть часто менялась, и законно. Все зависит от избирателей. Когда избиратели придут на избирательные участки, они должны не смотреть, какая партия, а смотреть, кто в этой партии. В 2019 году под брендом "Слуга народа" можно было написать: "козел" - и за козла бы проголосовали.

- Глава фракции "Слуга народа" Арахамия назвал отказ Украины от ядерного оружия и подписание Будапештского меморандума "роковой ошибкой".

- И это руководитель монобольшинства, которое плюет на всех, решает любые вопросы в парламенте. Если он выражает позицию, то это же позиция не его личная. Давид Арахамия - лидер крупнейшей фракции, у которой вся полнота власти в стране. И это оценивается как мнение власти. Это означает, что при разговоре, который, возможно, состоится с Байденом, Зеленский будет шантажировать Байдена. Так в какую страну мы превращаемся? Мы что, превращаемся в Северную Корею? Мы что, хотим стать страной-изгоем? Арахамия, может, не знает, что есть целый ряд международных договоров о нераспространении ядерного оружия. Страна, которая разрабатывает ядерное оружие, хочет его иметь, попадает под бешеные санкции. Северная Корея, Иран - закрытые страны. Мы станем страной-изгоем, если вернемся к этой идее - создание ядерной бомбы. К слову, он сказал, что меморандум о сдаче ядерного оружия подписывал Кравчук, а подписал его Кучма. Такие высказывания недопустимы со стороны лидера крупной фракции.

- Ну и что? То, что можно нынешним с разрешения наших западных партеров, нельзя было предшественникам.

- Зеленский - это фрик, актер хороший, который умел заинтересовать публику. Он не президент - он играет роль президента. Ему нужны информационные поводы, чтобы о нем говорили. И он выбрал такую площадку - СНБО. Миссия ООН в Украине заявила, что решение о лишении лицензий трех каналов NewsOne, ZIK и 112 противоречит международным стандартам по свободе слова и было принято органом, зависимым от президента.

- И что? Кому-то это до лампочки.

- Когда-то это будет не до лампочки и за превышение своих обязанностей придется отвечать. Это все "прилетит", когда власть поменяется, и для того, чтобы удержать власть, он использует СНБО как пиар-ход. Мы имеем такую Украину - Зеленский же заявил, что суд - это долго, а СНБО - это быстро. Но это тирания.

- Нам пишут: "Какие шансы на быструю смену лидера?"

- Зависит от народа. Если народ выйдет на протесты, если в Киеве появится хотя бы 100 тыс. человек, которые будут требовать справедливых тарифов, возвращения задолженностей по зарплатам, повышения зарплат, возвращения к нормам Конституции, отказа от параллельной юстиции, отказа от внешнего управления, это произведет впечатление. Я не раз видел, как менялась власть в Украине, когда выходило не менее 100 тыс. на майдан. Но на мирный майдан -я против немирных. А если народ будет сидеть дома и не будет проявлять свое человеческое достоинство - это будет продолжаться. Мы завершим формирование нового тирана. По критериям тирании Зеленский подходит ко всем тиранам. Тираны уничтожали оппозиционные СМИ, сажали оппозиционеров в тюрьму, разгоняли судебную ветвь власти, если она им не нравилась, восхищались популизмом. Я думаю, что даже западные партеры уже пришли к выводу, что президент Зеленский - это не тот, с которым можно договариваться и кто держит слово. Он одно говорит, а другое делает. В Париже подписал коммюнике по реализации "Минска", вписал "формулу Штайнмайера", а потом приехал и сказал: у нас красные линии.

- Очень не хочется очередной волны эпидемии на осень, но все идет к тому, что, наверное, эта волна будет.

- Надо вакцинироваться. Даже если вы заболеете, вы заболеете в легкой форме. Чтобы дальше жить, мы должны себя уберечь. Но уберечь все. Просто власти нужно не врать, а быть откровенной с людьми. Ляшко сказал, что ко Дню Независимости 10 млн украинцев будут провакцинированы. А Зеленский сказал, что большинство украинцев ко Дню Независимости будут вакцинированы. По Дубилету нас 37 млн, а по официальным данным Госкомстата на 1 декабря прошлого года - 41 млн. Большинство - это 22 млн. Где же они будут вакцинированы? Нельзя врать. И еще надо иметь коллективный иммунитет - минимум 75% граждан должны быть вакцинированы.

- Как вы относитесь к принудительной вакцинации и стоит ли ее распространять на медиков?

- Отношусь положительно - через принуждение. Иначе мы никогда не преодолеем пандемию.

- Блиц. Как часто, выходя из дома, вы берете с собой Конституцию?

- Всегда. Я ее знаю наизусть, но, чтобы кому-то продемонстрировать, зачитываю.

- Когда нарушать Основной закон стало нормой?

- При нынешней власти.

- Что страшнее: анархия или диктатура?

- Анархия.

- Если бы вы стали властелином вселенной на один день, какой бы указ издали?

- Чтобы все люди планеты имели как минимум зарплату в 2 тыс. долл.

- Каким качеством должен обладать украинский политик, чтобы быть успешным?

- Быть честным, ответственным, трудолюбивым и главное - любить Бога и людей.

- Сколько времени нужно, чтобы сфабриковать дело?

- Очень просто: судья Вовк за 15 минут зачитал решение суда, которое ему написали в ОП.

- Что делать, если вам подбросили фальшивые доказательства?

- Бороться против них.

- Если вы завтра измените профессию, чем будете заниматься?

- Бог дает день, Бог дает и мысли.

- Спасибо Вам.