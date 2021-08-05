Кремль загнал себя в ловушку, Путин не знает, что делать с Донбассом, - Пионтковский

В своей недавней статье под названием "Россия, как ОРДЛО Европы" Андрей Пионтковский, известный российский политолог и публицист, описал состояние украинско-российского противостояния и высказал мнение относительно его развития.

Начал он с того, что возвращение оккупированных территорий Украины при нынешних ресурсах невозможно, и помощи со стороны США в виде военной силы ждать не стоит. Причиной являются манипуляции со стороны России и постоянное наращивание их ядерной силы. Он также отметил, что это и является причиной, почему Украину до сих пор не принимают в НАТО.

После недавнего саммита в Женеве, одной из тем которого было преодоление кризиса в Украине, Путину удалось достичь определенных успехов - он указал на то, что не вернет контроль над границами, пока Украина не будет выполнять Минские договоренности, и добился от Байдена подтверждения этих слов. Путин также добавил, что Россия способствует выполнению Минских соглашений и ждет того же от украинской стороны.

Результаты этих переговоров также дали старт определенному сотрудничеству России с Европой в виде достройки Северного потока - 2. Сейчас это соглашение многие оценивают как предательство в сторону Украины, и оно осуждается Западом.

Под Минскими соглашениями российская сторона завуалировала проведения выборов на территориях Донецкой и Луганской областей и содержание официально этих территорий под контролем Украины, а фактически - под контролем РФ.

Это и является основной целью России, которую публицист назвал "финляндизацией". Для Украины это станет ограничением государственной самостоятельности, а легализация ОРДЛО позволит контролировать наши территории, чего Украина не хочет допускать ни в коем случае.

Государственный департамент США поддерживает позицию нашего государства, поэтому настаивать на "финляндизации", которая так нужна России, не будет. Более того, анонимные источники из Вашингтона, куда вскоре приедет Зеленский на переговоры, рассказали, что на саммите не будет ни слова о выполнении минских соглашений.

Пионтковский заверил, что если Украина откажется от действий, предложенных Путиным, и передаст контроль над оккупированными территориями России, то возможно повернуть ход событий в пользу Украины, ведь соседнее государство просто не будет знать, что с ними делать.

Заключением этой статьи стало то, что территории ОРДЛО не нужны России. Они просто стали платформой для манипуляций и попыток развалить Украину.