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Мамка о деле Медведчука: Все, кто участвует в расправе над лидером оппозиции, рано или поздно будут привлечены к ответственности

Мамка о деле Медведчука: Все, кто участвует в расправе над лидером оппозиции, рано или поздно будут привлечены к ответственности
Обновлено 13:29 Сегодня Телеграф

Все представители власти, во главе с президентом Владимиром Зеленским, а также все те, кто фабриковал уголовное дело против председателя политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука, и выносил несправедливые судебные решения, будут привлечены к ответственности.

Об этом заявил народный депутат от ОПЗЖ Григорий Мамка.

Депутат подчеркнул, что на сегодняшний день есть все признаки того, что преследование Медведчука носит политический характер.

"Во-первых, всем процессуальным руководством расследования всех уголовных производств Украины занимается только прокурор. В данном случае это у нас Офис генерального прокурора, у них процессуальное руководство, представление в интересах в суде, все остальное. Обратите внимание, следователей даже нет в процессе избрания или продления мер пресечения в виде содержания под стражей или иное. Почему я акцентирую внимание на прокуратуре? Потому что за все действия, которые в настоящее время творятся в ходе расследования уголовного производства, к сожалению, будут отвечать те низовые следственные детективы, процессуальные руководители, а как практика показывает, никто из руководителей не признал, что они давали или не давали законные или незаконные указания тому или иному процессуальному руководителю. Что я имею в виду? Обратите внимание, когда вносятся сведения в ЕРДР относительно народного депутата Медведчука. Это в третьем месяце 2021 года. Что стало основанием? Заявление гражданина. Какие материалы и доказательства показывают в суде процессуальные руководители? Лет прошлых - это 2016, 2017, 2018, 2019 годы. А в рамках чего они собирались? В рамках других уголовных производств. Но каким же образом закон позволяет легализовать доказательства из одного производства в другом? В законе такого нет, нет процедуры. Но если нет процедуры, то это не полномочия решать процессуальным руководителем и не предоставлять такие выводы. Если такие доказательства есть, то на них должны, по сути, взглянуть или прокурор представить в судебном заседании. Эти доказательства действительно адвокаты заявляли, что одна из видов проведения почерковедческих экспертиз, которая указывает на вероятные, обратите внимание, вероятные выводы о том, что подписи там Медведчука или надписи Медведчука", - отметил он.

Он напомнил, что десять лет назад в Украине стали происходить массовые рейдерские захваты на основании "левых" или поддельных документов, когда "экспертиза" проводилась по копиям документов. В итоге методологию проведения почерковедческих экспертиз по копиям запретили.

"Но если методология для одних возможна, а для других невозможна, то это проблема и использование процесса в рамках политических заказов. Но если нет методологии, такое "доказательство" суд не должен считать. Определение в подозрении процессуальным руководителем, Офисом генерального прокурора, дается из двух следующих ключевых аспектов: это "подрывная деятельность" и "национальные ценности". Можно прописать в диспозиции в санкции разные вещи и в подозрении изложить. Но необходимо все же рассказать критерии. Что такое "подрывная деятельность", что такое "национальные ценности"? Обращаю внимание, что этих двух определений нет в законодательстве Украины. Ну как можно прописывать в подозрении те вещи, которые нельзя обосновать?!" - добавил он.

Мамка обратил внимание, что Офис генерального прокурора внес ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей или колоссальный залог, достоверно зная, что нет официально возможности в связи с блокированием счетов оплатить эти средства. Это, по мнению нардепа - прямое использование не только судом, но и прокурором процесса в политике. 

Суд, по словам Мамки, должен был рассмотреть на данных стадиях два аспекта: обоснование подозрения и риски, которые могут служить в отношении неявки лица, которому вручили подозрение, для проведения следственных действий - может ли влиять на свидетелей, других участников процесса. При этом, подчеркнул нардеп, мера пресечения может и не избираться, если нет рисков. 

"И когда продолжали сроки до двух месяцев по расследованию и рискам при избрании меры пресечения, ни прокурор, ни суд не исследовал факта, а что же выполнено за два месяца, что мешало выполнить и что необходимо еще выполнить в ходе расследования уголовного производства. Такие факты говорят только об одном. Я бы простыми народными словами сказал о том, что нарушение процесса и использование процесса в рамках политической расправы явные. Проблема будет решена, я думаю, что все-таки закончатся эти сроки, закончится эта власть. И будем настаивать, чтобы к ответственности привлекли тех лиц, которые ставили свою подпись, которые проводили официальные или неофициальные сходки либо оперативные совещания и раздавали команды. За эти вещи необходимо все-таки отвечать. По моему мнению, виновные в использовании процесса в рамках политической расправы в отношении Медведчука рано или поздно будут привлечены к ответственности", - резюмировал нардеп.

Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, в отношении телеканалов применены санкции в течение пяти лет. Это предусматривает блокирование вещания всех трех телеканалов.

26 февраля журналисты незаконно закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал - "Перший Незалежний". Основателями нового медиа стала группа журналистов, которые ранее работали на каналах "112 Украина", NewsOne и ZIK. Но буквально через час после начала вещания власти незаконно отключили телеканал от эфира.

20 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек - среди них председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

13 мая Печерский суд Киева избрал меру пресечения председателю политсовета партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку. 21 мая Киевский апелляционный суд оставил в силе круглосуточный домашний арест для нардепа. 9 июля суд продлил домашний арест Виктору Медведчуку до 7 сентября. Сразу же после начала заседания адвокаты лидера ОПЗЖ заявили об отводе судьи Сергею Вовку. Дело в том, что Вовк решил рассматривать вопрос продления сроков досудебного расследования без стороны защиты. Но в итоге суд отклонил ходатайство об отводе судьи и прокурора.

Лидер оппозиции Виктор Медведчук 30 июля в суде разгромил всю "доказательную базу", собранную против него стороной обвинения, однако Киевский апелляционный суд отказал адвокатам Медведчука в удовлетворении апелляции относительно продления сроков домашнего ареста политика до 7 сентября.

Комментируя ситуацию, Виктор Медведчук подчеркнул его адвокаты полностью готовы к процессу обжалования меры пресечения и у них есть доказательства, которые опровергают обвинение прокуратуры и доказывают незаконность применения к нему домашнего ареста.

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
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