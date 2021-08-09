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Судьи Печерского и Киевского апелляционного судов за преследование Медведчука могут повторить судьбу своих предшественников, - эксперты

Судьи Печерского и Киевского апелляционного судов за преследование Медведчука могут повторить судьбу своих предшественников, - эксперты
Обновлено 12:04 Сегодня Телеграф

Экс-судьи Инна Отрош, Антон Чернушенко, Родион Киреев, Николай Чаус - этих людей объединяет общий факт биографии. Все они вынуждены были бежать из Украины после смены власти, поскольку годами выносили выгодные решения для тогдашних украинских руководителей ради собственной выгоды. Тюрьма или позорное бегство ожидает и тех, кто выносит по указке с Банковой решения по делу председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука, - отмечают политические обозреватели в сюжете "Першого Незалежного".

По их словам, сегодняшние судьи с успехом повторяют судьбу своих предшественников, подыгрывая президенту Зеленскому и продолжая репрессии в отношении Виктора Медведчука. Вот только они забывают об одном: Зеленский - не навсегда. В стране все больше людей недовольны действиями, которые направлены на уничтожение экономики и социальной политики. А что после того, как люди выходят на Майдан - мы все прекрасно помним. Однако бежать в Россию, как это сделали Отрош и Киреева, пим не удастся. И в Европе получить статус, который не позволит их вернуть в Украину, им будет проблематично. Ведь Виктора Медведчука, в отличие от Зеленского, мировые лидеры уважают. Поэтому ни одна страна в мире их точно не укроет, и они ответят за все свои действия.

"В любом случаи принятые неправосудные решения, которые принимал тот, или иной судья всегда могут вернуться бумерангом. Дело против Медведчука шито белыми нитками, оно – однозначно политическая травля, то есть человека просто попытались отстранить от активной политической деятельности, посадив его под домашний арест. Я думаю, что большая часть судей боятся принимать откровенно заказные политические решения", - говорит народный депутат V-VII созывов Елена Бондаренко.

В противном случае можно повторить судьбу судьи Днепровского райсуда Николая Чауса: бежать в Молдову, скрываться там годами, быть похищенным и в конце концов оказаться на скамье подсудимых.

"Для судейского корпуса эта история может быть очень хрестоматийной, то есть ты можешь служить власти, ты можешь ориентироваться на определенные политические веяния, но это тебя не убережет. Пример судьи Чауса будет для судей последним примером, на котором они будут видеть, что лояльность к власти тебя не спасает, тебя может спасать то, что ты действовал по закону и к тебе нет претензий", - отмечает политолог Алексей Якубин.

Тем временем в Европейском суде по правам человека уже заявили, что будут рассматривать дело относительно политического преследования Виктора Медведчука в приоритетном порядке. Эксперты прогнозируют, что ЕСПЧ примет решение в пользу лидера оппозиции, а тогда все ответственные за незаконные решения в его уголовном деле будут наказаны. "

ЕСПЧ уже начал дело о политическом преследовании Медведчука. Дело о незаконном содержании Медведчука под домашним арестом и другие грубые нарушения его основных прав и свобод может быть рассмотрено судом в ближайшее время в порядке приоритетного производства... И вот когда Европейский суд признает, что политика преследовали незаконно, судей, принимавших незаконные решения, никто в Европе не примет. Депортация в Украину и колония. Потому что власть "зеленых" вскоре падет. А власть следующая будет расследовать деятельность Зеленского, Ермака и их ручных псов", - считает аналитик Кирилл Ковальчук.

В то же время юристы отмечают, что невыполнение решений Европейского суда влечет за собой уголовную ответственность.

"Согласно статье 382 Уголовного кодекса Украины невыполнение решения ЕСПЧ влечет за собой персональную уголовную персональную ответственность. Санкция предусматривает части трех до восьми лет лишения свободы", - говорит адвокат Иван Либерман.

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Василий Неплохой
Автор: Василий Неплохой
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