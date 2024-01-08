В возрасте 42 лет умер бывший футболист сборной Украины

Шершуну было всего 42 года

Сегодня, 8 января, умер бывший футболист сборной Украины Богдан Шершун. Он был настоящей легендой Днепра.

Об этом сообщил главный редактор проекта "Профутбол Digital" Владимир Зверов. Причины смерти экс-футболиста пока не раскрываются. Шершуну было всего 42 года.

Богдан Шершун

Воспитанник футбольной школы днепропетровского "Днепра". С 2002 по 2005 годы играл за московский ЦСКА, с которым выиграл Кубок УЕФА в 2005 году и дважды брал чемпионат России. После возвращения на родину играл за "Днепр", "Арсенал", "Кривбасс" и "Волынь". Карьеру завершил в 2014 году.

Карьера в сборной

В составе национальной сборной Украины по футболу провел четыре матча. Дебютировал 11 октября 2003 года в матче со сборной Македонии, матч закончился со счётом (0:0).

За свою карьеру в клубном футболе Шершун отличился 11 голами и 7 ассистами в 369 матчах.

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