Укр

Уехал на курорт, а попал в рабство: как отдых в Кирилловке обернулся для украинца пленом

Автор
И. Гамчук
Дата публикации
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Автор
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В Херсонской области местные взяли в рабство мужчину Новость обновлена 05 сентября 2021, 15:44
В Херсонской области местные взяли в рабство мужчину

Родные пропавшего мужчины заплатили похитителям деньги за его возвращение

Мужчину из Тернопольской области, поехавшего на заработки в Запорожскую область и еще 16 июля пропавшего там, взяли в рабство в херсонском селе. Родным пришлось заплатить деньги за его выкуп.

Об этом в воскресенье, 5 сентября, сообщает "РИА Мелитополь".

35-летний Виталий Харчук, который поехал работать в Кирилловку Запорожской области, исчез по дороге в Мелитополь.

Сестра пропавшего тернопольчанина заявила об исчезновении брата в полицию и его полтора месяца пытались найти. Волонтеры также предложили свою помощь для большей эффективности поисков. Конечно же, все думали, что мужчина пропал где-то в Запорожской области и не могли его найти.

Как потом оказалось, Виталия забрали в рабство в Херсонскую область. Мужчине приходилось бесплатно работать на своих похитителей. Кроме него там были и другие рабы.

Виталий смог дозвониться родственникам, попросив телефон в одного из жителей села, где его удерживали.

После разговора с пропавшим мужчиной, его родственники не обратились в полицию, а сами поехали в Херсонскую область, где заплатили деньги, чтобы забрать Виталия домой.

Ранее "Телеграф" сообщал, в прошлом году на Закарпатье задержали мужчину, который вербовал девушек и продавал их в секс-рабство в Словакию.

Напоминаем, что в апреле 2021 года снова таки на Закарпатье трое молодых парней из Индии попали в рабство к местным жителям — иностранцы ехали работать в ЕС.

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