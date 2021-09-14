Укр

Водитель маршрутки, ударивший пенсионера в Запорожье, не остался безнаказанным

Автор
Геннадий Лубенец
Дата публикации
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Автор
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Иллюстративное фото Новость обновлена 14 сентября 2021, 19:22
Иллюстративное фото

В Запорожской ОГА приняли решение больше не сотрудничать с перевозчиком, в котором работал злоумышленник.

Полиция Запорожья взялась за водителя маршрутки, который 10 сентября ударил 82-летнего пенсионера за то, что тот хотел проехаться с тележкой.

Об этом стало известно "Телеграфу" из своих источников.

Правоохранители переквалифицировали действия водителя на ч. 1 ст. 296 (хулиганство) УК Украины, после чего сообщили тому о подозрении.

Санкция статьи предусматривает штраф в размере от тысячи до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (1,135 — 2,27 млн грн) или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до пяти лет.

Помимо того, 13 сентября в Запорожской ОГА после происшествия провели срочное заседание, во время которого было принято решение расторгнуть контракт с перевозчиком "Правекс-стар", где работает указанный водитель. Сама компания была оштрафована на 10 тысяч гривен.

В ОГА также анонсировали проверки всех городских перевозчиков на предмет предупреждения подобных ситуаций.

Напомним, в Запорожье женщина посреди дня едва не выбросила из окна свою малолетнюю дочь. Ребенок, к счастью, не пострадал, а вот женщину после этого отправили в психиатрическую больницу.

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