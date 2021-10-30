Укр

В Запорожье вводят новые меры против "короны": они коснутся льготников в транспорте и посещения ТРЦ

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
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Запорожье Новость обновлена 30 октября 2021, 13:11
Запорожье

В Запорожской области выявили 1352 случая коронавируса за пятницу.

Вслед за Киевом и Львовом об усилении антикоронавирусных мер объявили и в Запорожье. Там ограничили проезд льготного контингента в транспорте и запретили несовершеннолетним посещать ТРЦ. 

Об этом сообщил в Facebook секретарь местного горсовета Анатолий Куртев. 

Гортранспорт будет перевозить только пассажиров в масках на сидячих местах, а часть льготников сможет воспользоваться правом на безоплатный проезд только с 10 до 15 часов. 

В эту категорию не войдут и смогут пользоваться правом льготное проезда запорожцы, которые подпадают под действие некоторых законов Украины. 

Кого в Запорожье не коснутся ограничения бесплатного проезда из-за коронавируса
Кого в Запорожье не коснутся ограничения бесплатного проезда из-за коронавируса

Для детей до 18 лет ТРЦ откроют свои двери только в случае их сопровождения взрослых. Им, в свою очередь, потребуется ряд разрешительных ковид-документов:

  • сертификат о завершенной иммунизации от коронавируса
  • отрицательный результат экспресс или ПЦР-теста (действует 72 часа)
  • свидетельство выздоровления от COVID-19.

Запорожская область в "красной зоне" уже почти две недели. Кроме ограничений в областном центре, в регионе также ввели дополнительные меры — внутриобластные поездки доступны только с негативным тестом или после вакцинации от коронавируса, альтернатива — свидетельство о выздоровлении от болезни.

Теги:
#Транспорт #Запорожье #ТРЦ #Коронавирус
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