В Запорожье вводят новые меры против "короны": они коснутся льготников в транспорте и посещения ТРЦ
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В Запорожской области выявили 1352 случая коронавируса за пятницу.
Вслед за Киевом и Львовом об усилении антикоронавирусных мер объявили и в Запорожье. Там ограничили проезд льготного контингента в транспорте и запретили несовершеннолетним посещать ТРЦ.
Об этом сообщил в Facebook секретарь местного горсовета Анатолий Куртев.
Гортранспорт будет перевозить только пассажиров в масках на сидячих местах, а часть льготников сможет воспользоваться правом на безоплатный проезд только с 10 до 15 часов.
В эту категорию не войдут и смогут пользоваться правом льготное проезда запорожцы, которые подпадают под действие некоторых законов Украины.
Для детей до 18 лет ТРЦ откроют свои двери только в случае их сопровождения взрослых. Им, в свою очередь, потребуется ряд разрешительных ковид-документов:
- сертификат о завершенной иммунизации от коронавируса
- отрицательный результат экспресс или ПЦР-теста (действует 72 часа)
- свидетельство выздоровления от COVID-19.
Запорожская область в "красной зоне" уже почти две недели. Кроме ограничений в областном центре, в регионе также ввели дополнительные меры — внутриобластные поездки доступны только с негативным тестом или после вакцинации от коронавируса, альтернатива — свидетельство о выздоровлении от болезни.
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