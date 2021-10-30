В Запорожье вводят новые меры против "короны": они коснутся льготников в транспорте и посещения ТРЦ

В Запорожской области выявили 1352 случая коронавируса за пятницу.

Вслед за Киевом и Львовом об усилении антикоронавирусных мер объявили и в Запорожье. Там ограничили проезд льготного контингента в транспорте и запретили несовершеннолетним посещать ТРЦ.

Об этом сообщил в Facebook секретарь местного горсовета Анатолий Куртев.

Гортранспорт будет перевозить только пассажиров в масках на сидячих местах, а часть льготников сможет воспользоваться правом на безоплатный проезд только с 10 до 15 часов.

В эту категорию не войдут и смогут пользоваться правом льготное проезда запорожцы, которые подпадают под действие некоторых законов Украины.

Кого в Запорожье не коснутся ограничения бесплатного проезда из-за коронавируса

Для детей до 18 лет ТРЦ откроют свои двери только в случае их сопровождения взрослых. Им, в свою очередь, потребуется ряд разрешительных ковид-документов:

сертификат о завершенной иммунизации от коронавируса

отрицательный результат экспресс или ПЦР-теста (действует 72 часа)

свидетельство выздоровления от COVID-19.

Запорожская область в "красной зоне" уже почти две недели. Кроме ограничений в областном центре, в регионе также ввели дополнительные меры — внутриобластные поездки доступны только с негативным тестом или после вакцинации от коронавируса, альтернатива — свидетельство о выздоровлении от болезни.