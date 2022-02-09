Потерял сознание и упал лицом на горящую плиту: в Запорожье произошла трагедия

Мужчина неудачно приземлился на газовые конфорки, которые как раз были включены

В Хортицком районе Запорожья в одной из квартир случилось ЧП. 79-летний дедушка потерял сознание и упал прямо на газовую плиту, конфорки которой, по несчастливой случайности, как раз горели.

По информации Центра экстренной медицинской помощи Запорожской области, случай произошел вечером 8 февраля на улице Запорожского Казачества.

Известно, что пенсионер находился на кухне и по неизвестной причине потерял сознание. Лицом и грудью он упал на горящие конфорки газовой плиты.

Кто и как вызвал помощь — не сообщается, однако мужчину все же удалось спасти. В больнице врачи диагностировали у него термические ожоги пламенем ІІ-ІІІ степени на лице, шее и передней поверхности грудной клетки. За жизнь пострадавшего сейчас борются медики.

Напомним, на Кировоградщине в селе Черемпиль десятилетний мальчик Иван обжег половину тела — он пролил на себя бензин, который загорелся от спичек. Ребенка оперировали три часа.

Также "Телеграф" писал о смерти ребенка, который споткнулся о шестилитровую кастрюлю с кипятком.