Россияне завезли на захваченную Запорожскую АЭС кучу пропагандистов: подробности

На станции планируют снимать сюжеты о "безопасности" ядерного объекта в руках оккупантов.

На территорию захваченной оккупантами Запорожской АЭС привезли 14 российских пропагандистов, которые собираются писать сюжеты о якобы "безопасности" электростанции, чтобы оправдать терроризм захватчиков.

Об этом в понедельник, 7 марта, сообщил "Энергоатом".

Ожидается, что пропагандисты планируют распространять лжеинформацию о том, что самый большой в Европе ядерный объект в их руках якобы "в безопасности". Также запланированы съемки работников станции, которые (под дулом автомата) будут благодарить "освободителей".

В настоящее время на территории ЗАЭС находится около 50 единиц тяжелой техники, боеприпасы, взрывчатка и не менее 400 оккупантов.

Персонал станции работает, но все технические решения вынудили согласовывать с представителем врага.

"В настоящее время радиационный фон на ЗАЭС и близлежащих территориях находится в норме. Однако в любой момент ситуация может измениться вследствие нарушения захватчиками требований ядерной и радиационной безопасности", — добавили в "Энергоатоме".

Напомним, что ситуация с АЭС ухудшилась после того, как российские войска начали наступление на Энергодар, а затем открыли прицельный огонь по станции. Во время обстрелов 4 марта было зафиксировано попадание по одному из реакторов. Там вспыхнул пожар. Эксперты заявили, что в случае взрыва на Запорожской АЭС ударная волна может достичь российского Урала.

Президент Украины Владимир Зеленский после обстрелов призвал европейских лидеров остановить российское вторжение и не допустить повторения событий Чернобыля.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в МАГАТЭ пообещали отправить проверку на украинские АЭС, в частности, они планируют посетить ЧАЭС, которая уже несколько дней находится под контролем оккупантов.