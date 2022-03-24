Укр

Можно смотреть вечно: появились новые видео горящего российского корабля в Бердянске

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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Российским оркам можно попрощаться с "Орском" Новость обновлена 24 марта 2022, 10:16
Российским оркам можно попрощаться с "Орском"

Еще одному военному судну россии не удастся покинуть украинские воды

В морском порту Бердянска, где сегодня утром прогремели взрывы, продолжается пожар. Также горит и подбитый благодаря украинской диверсии большой десантный корабль "Орск", который больше не сможет выполнять боевые задания на войне с Украиной.

Пользователи сети щедро делятся новыми видео из Бердянска, о чем сообщает одесский "7 канал" и другие источники.

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Как уже известно, с семи утра на территории порта горит емкость, в которой российские оккупанты хранили около трех тысяч литров топлива для своей военной техники. Благодаря смелой атаке украинских защитников её удалось подорвать, что, в свою очередь, привело к череде других повреждений.

Корабль "Орск", который принадлежит к Черноморскому флоту рф, также сотрясся от нескольких взрывов. В свое время он был первым из эскадры военных судов, которые вошли в порт Бердянска после временной оккупации города вражескими войсками. Теперь же, похоже, он здесь навеки и останется — только, скорее всего, на дне моря.

Следует добавить, что пользователи сети уже подчеркивают — на то, как горит корабль, можно смотреть вечно.

Более подробно об атаке на "Орск" и в целом о корабле можно прочесть в нашем материале.

Также напомним, что ранее мы рассказывали, что несколько дней назад российские суда пытались атаковать одесское побережье. Из орудий кораблей было выпущено несколько десятков снарядов, большинство из которых не долетели даже до суши, взорвавшись при контакте с водой.

Теги:
#Украина #Пожар #Россия #Запорожская область #Война #Корабль #Бердянск #Флот
Российским оркам можно попрощаться с "Орском"
Запорожье
Можно смотреть вечно: появились новые видео горящего российского корабля в Бердянске
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Можно смотреть вечно: появились новые видео горящего российского корабля в Бердянске
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