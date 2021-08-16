Укр

Как наладить сбитый режим и улучшить сон: действенные советы психолога

Автор
А. Барабан
Дата публикации
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Автор
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Как наладить сбитый режим и улучшить сон: действенные советы психолога Новость обновлена 16 августа 2021, 18:39
Здоровый сон

Психолог Александра Зинькова поделилась действенными методами улучшения качества сна.

Наверняка каждый и нас когда-либо имел проблемы со сном. А сбытый режим чреват негативными последствиями для организма: снижается стрессоустойчивость, способность противостоять вирусам и ухудшается память. Что же делать, чтобы этого избежать?

Психолог Александра Зинькова на своей странице в Инстаграм поделилась своими методами, как можно наладить сон. Александра отмечает, что если это не поможет в течении 2-3 недель, то тогда стоит обратиться к специалисту.

Итак, как же наладить сон:

  1. Кровать нужно использовать только по назначению — только спать.
  2. Тяжелые тренировки лучше сместить на первую половину дня, а вечером отдать предпочтение ходьбе/йоге/пилатесу/стретчингу и т.д.
  3. Исключите дневной сон.
  4. Избегайте кофеин, алкоголь, шоколад, никотин после обеда и острую пищу на ужин.
  5. Не пейте лишнего перед сном. И не ешьте арбуз после ужина.
  6. Создайте комфорт в спальне, чтобы с местом отдыха были приятные ассоциации.
  7. Придерживайтесь рутины перед сном.
  8. Снизьте нагрузку, как эмоциональную, так и интеллектуальную.
  9. Уберите синий цвет с виду и сократите до абсолютного минимума использование экранов минимум за 40 минут до сна.
  10. Проветривайте комнату перед сном и следите за влажностью в помещении.

Ранее, "Телеграф" писал, что наладить сон помогает вишня, так как в ней содержится ряд полезных питательных веществ.

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