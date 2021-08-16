Психолог Александра Зинькова поделилась действенными методами улучшения качества сна.

Наверняка каждый и нас когда-либо имел проблемы со сном. А сбытый режим чреват негативными последствиями для организма: снижается стрессоустойчивость, способность противостоять вирусам и ухудшается память. Что же делать, чтобы этого избежать?

Психолог Александра Зинькова на своей странице в Инстаграм поделилась своими методами, как можно наладить сон. Александра отмечает, что если это не поможет в течении 2-3 недель, то тогда стоит обратиться к специалисту.

Итак, как же наладить сон:

Кровать нужно использовать только по назначению — только спать. Тяжелые тренировки лучше сместить на первую половину дня, а вечером отдать предпочтение ходьбе/йоге/пилатесу/стретчингу и т.д. Исключите дневной сон. Избегайте кофеин, алкоголь, шоколад, никотин после обеда и острую пищу на ужин. Не пейте лишнего перед сном. И не ешьте арбуз после ужина. Создайте комфорт в спальне, чтобы с местом отдыха были приятные ассоциации. Придерживайтесь рутины перед сном. Снизьте нагрузку, как эмоциональную, так и интеллектуальную. Уберите синий цвет с виду и сократите до абсолютного минимума использование экранов минимум за 40 минут до сна. Проветривайте комнату перед сном и следите за влажностью в помещении.

Ранее, "Телеграф" писал, что наладить сон помогает вишня, так как в ней содержится ряд полезных питательных веществ.