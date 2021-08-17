Укр

Результат за 9 минут: Анита Луценко поделилась эффективной тренировкой на плечи и руки (видео)

Автор
А. Барабан
Дата публикации
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Автор
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Результат за 9 минут: Анита Луценко поделилась эффективной тренировкой на плечи и руки (видео) Новость обновлена 17 августа 2021, 14:15
Тренировка на плечи и руки

Тренер Анита Луценко показала, как подтянуть верхнюю часть тела в домашних условиях.

Известный украинский тренер Анита Луценко, которая ранее рассказала о важности тренировок для организма, поделилась со своими подписчиками эффективными упражнениями для на плечи и руки.

Видео тренировки Луценко опубликовала на своем ютуб-канале.

"В этом комплексе есть все: разминка, танец, супер эффективные упражнения" — комментирует тренировку Анита.

Также, тренер напомнила, что не все могут делать эти упражнения. К примеру, беременным или девушкам после родов (6-8 недель), а также во время критических дней. При болезнях опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой, дыхательной или половой системы лучше сначала проконсультироваться с врачом.

Ранее, "Телеграф" писал, что Анита Луценко показала, как правильно делать одно из самых популярных и действенных упражнений — планку.

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