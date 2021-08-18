В Минздраве рассказали, при каких побочных реакциях после вакцинации надо бежать к врачу

Большинство "побочек" являются нормой при условии, что они проходят через пару дней

Вакцинация от коронавируса не так давно вышла на новый уровень — прививки стали доступны практически всем категориям граждан. Вместе с тем многие пациенты жалуются на побочные реакции. В Минздраве призвали не паниковать и рассказали, при каких случаях нужно немедленно обращаться к врачу.

Об этом во вторник, 17 августа, пишет официальный Telegram-канал Минздрава "Коронавирус_инфо".

Так, после прививки от коронавируса могут возникать следующие побочные реакции:

в месте инъекции — покраснение, припухлость, болезненные ощущения;

лихорадка или озноб;

боль в мышцах и суставах, боль в животе и головная боль;

повышенная утомляемость, сонливость или же бессонница;

головокружение, тошнота.

Такие реакции допустимы и не угрожают жизни человека, однако они должны проходить уже через несколько дней.

Тревогу нужно бить если эти симптомы остаются дольше, а самочувствие значительно ухудшается. В Минздраве в таких случаях советуют немедленно обратиться к семейному врачу.

Напомним, что Минздрав накануне нового учебного года ввел новое требование для образовательных учреждений — они могут работать очно в "красной", "оранжевой" и "желтой" зонах карантина только при условии 80% вакцинированного от Covid-19 персонала. "Телеграф" выяснил реакцию родителей и педагогов.

Также мы писали, что в ОАЭ от коронавируса решили прививать детей от 3-х лет. Какую прививку им хотят делать — читайте в нашем материале.